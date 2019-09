Lacalle Pou tras críticas a propuesta de ley de urgente consideración: "No sé por qué tanto misterio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, candidato presidencial del Partido Nacional, dijo este viernes que la ley de urgente consideración que pretende implementar si llega al gobierno y que generó polémica tras los cuestionamientos del Partido Socialista (PS), es "una propuesta que venimos haciendo hace casi un año o más" y enfatizó: "No sé por qué tanto misterio, se preocuparon tanto".

Varios dirigentes del PS señalaron que la ley de urgente consideración que enviaría el candidato nacionalista en caso de resultar electo presidente es inconstitucional.

En su muro de Facebook, Gonzalo Civila, secretario general del PS, había dicho que la ley de urgente consideración que Lacalle Pou quiere enviar al Parlamento “es el programa oculto que pretenden imponer”.

Este viernes, durante una gira por San Bautista, Canelones, Lacalle Pou respondió: "No sé a quién se le ocurrió decir que era algo oculto, en realidad está en nuestro programa de gobierno".



Agregó: "Está lo que nosotros pretendemos hacer y muchas de esas cosas, que no sean materia presupuestal van directo a la ley de urgente consideración". En tanto, agregó que "no" incluirá solo lo que entienda el Partido Nacional, sino que va a contemplar también aquellos aspectos que "negocie, acuerde, con los otros partidos que formen el gobierno multicolor".



Cuando falta un mes para las elecciones nacionales, Lacalle Pou dijo que vive este momento con "prudencia, paciencia, tratando de pensar en el día después".



Al respecto dijo que los grupos de oposición con posibilidades de conformar una mayoría parlamentaria "se tienen que poner de acuerdo, y para eso es muy importante cuidar las relaciones interpersonales, el buen trato de los distintos candidatos", luego de las diferencias públicas que han mantenido el candidato blanco y el colorado Ernesto Talvi respecto al debate del próximo martes 1° de octubre, el primero de este tipo en 25 años.



En uno de los capítulos de ese cruce, el candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez le aseguró a Talvi que la idea del debate con Lacalle Pou surge debido a la intención de voto que se refleja en las encuestas que los dan como favoritos.