Talvi le retrucó a Martínez: "Después del 2do viene el 3ero, lo que pide un debate de 3"

El debate presidencial que tendrá lugar el 1° de octubre ha generado diversas controversias. Sin ir más lejos este miércoles ocurrió un intercambio entre los candidatos Daniel Martínez y Ernesto Talvi, a través de sus respectivas cuentas de Twitter.

El candidato por el Frente Amplio le aseguró a su par colorado que la idea del debate con Luis Lacalle Pou surge debido a la intención de voto que se refleja en las encuestas que los dan como favoritos.



"Es raro que omitas la lógica determinada por el orden de las encuestas", dijo Martínez y agregó: "Por ella acepté el debate con Lacalle".



Unas horas más tarde Talvi retrucó: "Daniel, después del 2do viene el 3ero, lo que pide un debate de 3. ¿Que regla lo impide?", cuestionó el candidato del Partido Colorado.

Daniel, después del 2do viene el 3ero, lo que pide un debate de 3. ¿Que regla lo impide? Las encuestas suben y bajan y Lacalle no nos representa. ¿Lo escuchaste hablar del exceso de funcionarios públicos? Como campeón del empleo público infinito debieras discutir el tema conmigo. https://t.co/y8MJnMfaEF — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) September 25, 2019

Por otra parte también discutieron sobre la unión de los candidatos de la oposición de cara a las elecciones. "Imagino (que Lacalle) aceptará debatir contigo aunque ahora no sé, porque dice ser tu 'socio'. En ese caso estarás bien representando", le dijo el ex intendente de Montevideo.



"Las encuestas suben y bajan y Lacalle no nos representa. ¿Lo escuchaste hablar del exceso de funcionarios públicos? Como campeón del empleo público infinito debieras discutir el tema conmigo", le contestó Talvi.

El debate entre los candidatos a la Presidencia se realizará el próximo 1° de octubre a las 20:00 y será la primera vez que ocurra en 25 años. El último fue en 1994 entre Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez e incluso ese mismo año también hubo un debate entre Juan Andrés Ramírez y Vázquez.