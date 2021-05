Lacalle Pou se contactó con embajador Magen para solidarizarse con Israel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se contactó en la noche de ayer martes con el embajador israelí en Uruguay, Yoed Magen, en el marco de la compleja situación que se vive en Medio Oriente por los ataques de Hamás y la respuesta de Israel bombardeando objetivos de la organización islamista.

"En conversación esta noche con el Presidente Luis Lacalle Pou transmitió la solidaridad de él y de los uruguayos al pueblo de Israel en su momento difícil. Gracias presidente, gracias Uruguay", escribió el diplomático a través de su cuenta de Twitter.

En conversación esta noche con el Presidente @LuisLacallePou transmitió la solidaridad de él y de los #uruguayos al pueblo de #Israel en su momento dificil. Gracias presidente, gracias #Uruguay 🇮🇱🇺🇾 pic.twitter.com/VjtCETXTfH — Yoed Magen 🇮🇱 (@MagenYoed) May 12, 2021

El mensaje llegó algunas horas después de que Cancillería emitiera un comunicado en el que se expresó "profunda preocupación" por los hechos ocurridos sucediendo en Jerusalén Oriental.



Así, Uruguay se unió "a las expresiones ya manifestadas por otros países, en el sentido de alentar a israelíes y palestinos a realizar todos los esfuerzos a su alcance para detener la violencia creciente en la ciudad, así como para garantizar la seguridad de todos los sitios sagrados y preservar su estatus histórico y religioso".

En entrevista con El País, Magen dijo que la actual crisis es una de las peores de los últimos años y que todo indica que la organización islamista Hamás tiene intenciones de seguir con la escalada de violencia. .



"Ningún país, ni Uruguay ni Europa estaría dispuesto a que una organización de terror ataque a sus civiles", expresó. Y afirmó que Israel no permitirá que Hamás continúe con sus ataques. "No lo vamos a permitir y vamos a hacer lo necesario para que esto termine y para que los ciudadanos israelíes no vivan bajo el terror palestino".



Desde el 3 de mayo en Jerusalén hay un enfrentamiento que ha dejado elevadas cifras de muertos y heridos. Esta escalada militar entre Israel y Hamás se intensificó ayer martes con una lluvia de cohetes lanzados por el grupo islamista contra Tel Aviv y los intensos bombardeos del ejército israelí en la Franja de Gaza.