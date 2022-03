Lacalle Pou: "No es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou brindó este miércoles una conferencia de prensa en el marco del referéndum del próximo domingo y allí dejó clara su postura sobre "la importancia de no derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración". "Es una herramienta importantísima, gran parte del programa de gobierno está inserto en la LUC", dijo y sostuvo que "no es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos".

Lacalle Pou apuntó que esta ley "tiene su base" en los "reclamos populares", y que está vigente hace "un año, ocho meses y 14 días y los perjuicios que se anunciaban de manera grandilocuente no se han dado".



"Sí han habido beneficios. Lo dicen los registros que tenemos en seguridad publica, lo dicen lo registros que tenemos en materia de narcotráfico, en materia de adopciones y lo dice un tema que desapareció, que todos ustedes informaron, que hablaba supuestamente de un daño irreversible a las empresas publicas. La portabilidad numérica, todos saben, ya no esta más en debate", resumió el presidente.



Ante la consulta periodística de si un eventual triunfo del "SÍ" a la derogación podría poner en compromiso la agenda de reformas y proyectos que tiene el gobierno para 2022, el mandatario señaló que no. "La agenda no la va a cambiar, hemos asumido un compromiso con la ciudadanía y no podemos cambiar por un resultado", indicó.

Por otra parte, en referencia a cómo piensa que será el día después del referéndum, dijo que "con los 135 artículos vigentes, la policía respaldada, con la libertad financiera, con la posibilidad de tener una regla fiscal para cuidar los recursos públicos, siguiendo con la aceleración de los procesos de adopción, además de las próximas reformas".



“Lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar, cumplir un plan de gobierno que le ofrecimos a la ciudadanía”, manifestó y sobre la consulta de si se reunirán con la oposición, dijo que el gobierno ha “hablado con todos, y va a seguir hablando, porque es la esencia de la democracia”. Sin embargo, enfatizó en que hablar con todos no quiere decir ponerse de acuerdo. "La esencia de la democracia es que la mayoría termina decidiendo las leyes, y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, indicó.



Consultado sobre la financiación de la campaña del "NO", Lacalle Pou dijo que no estuvo en comando y que no sabe cuánto se recaudó. "Me imagino que no tienen nada que esconder, así que podrán informarlo", acotó.

Respecto a qué importancia le da al referéndum, Lacalle Pou dijo que le da "la importancia que le dio la gente con las firmas". Sin embargo, apuntó que no está seguro sobre "cuánto interés despertó, realmente". "Mi sensación -y me puedo equivocar- es que hay una mayoría silenciosa del país que quiere que las cosas se hagan y se cumpla un programa de gobierno, que no quiere volver atrás en algunos temas. Es mi sensación, pero el domingo de noche lo vamos a ver", opinó.



En referencia a un eventual resultado favorable al “NO” el próximo domingo, dijo que “no lo llamaría un triunfo”. “Yo lo llamaría una ratificación de un instrumento legal”, dijo y añadió que “no es para festejar”.

El resumen de la ley y por qué "la importancia de no derogar los 135 artículos"

"Faltaba, desde nuestro punto de vista, más respaldo jurídico, y por eso uno de los capítulos más importantes de la LUC es el que hace a la seguridad publica. Allí hay un respaldo jurídico a la Policía, al hombre y mujer uniformado de azul que toda la vida se juegan la vida para cuidarnos. Hay también una protección mayor a los ciudadanos", dijo el presidente al inicio de su mensaje.



"En todos los artículos, pero en este capítulo en particular, la derogación significaría claramente un retroceso", afirmó el mandatario. "Pónganse en los zapatos de ese hombre, esa mujer policía, que la ciudadanía le saca ese escudo, esas herramientas que le permiten combatir mejor a la delincuencia", agregó.



El mandatario se refirió también al capítulo de la educación y señaló que en los últimos años fue "notorio el deterioro en el nivel educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes". "Se habían elegido determinadas herramientas por los gobiernos anteriores y los resultados son negativos en comparación con nuestra historia y además en comparación al resto de Latinoamérica", dijo.



"¿Qué hizo el gobierno? Optó por otras herramientas, que estamos convencidos que son las mejores herramientas para llegar al destinatario ultimo, que es el alumno", sostuvo.

"Creemos que esas herramientas van a ayudar realmente donde se iguala, porque si uno fija los registros educativos, los peores lamentablemente son entre los que menos tienen, osea los mas vulnerables", agregó.



Otro capítulo al que refirió el presidente fue el de los artículos referidos a lo laboral y especialmente a lo vinculado al derecho de huelga y al derecho de trabajo. ¿Y cuál es el derecho que protege el gobierno? El que constitucionalmente estamos obligado a hacer: los dos", enfatizó. "La LUC defiende el derecho a huelga, pero al mismo tiempo defiende al trabajador que quiere trabajar, protege al que quiere manifestarse pero también protege la libre circulación de todos los uruguayos", agregó.



Por otra parte, el mandatario abordó el tema de la regla fiscal. "Para mí es de sentido común una regla fiscal, lo hace cualquier familia", señaló. "Cuando ganan un peso extra, cuando tienen un ingreso extraordinario, ahorra por las dudas, por los imprevistos", y si en algún momento hay que gastar más, "ahí tiene un ahorro". De todos modos, indicó que está hablando respecto de los dineros públicos y enfatizó en que "no venía sucediendo" este ahorro. "No quiero ahondar en lo que sucedía antes del 1° de marzo del 2020", acotó.



"Ahora anda por allí un argumento de que esta regla fiscal carecería de sensibilidad social. La historia reciente habla claramente de que eso no es así. Recibimos al gobierno con un déficit importante, recibimos al país endeudado, recibimos al país con inflación. A los 12 días del gobierno nos toca enfrentar una pandemia y hoy toda la sociedad uruguaya, el gobierno a través de los recursos de toda la sociedad uruguaya, lleva invertido, gastado, 1.700 millones de dólares en la salud y en los más débiles", sostuvo.



En cuanto a los artículos vinculados a libertad financiera, Lacalle Pou aseguró que quienes lo discuten no conocen el interior del país, y apuntó que las normas se generan en "un escritorio en Montevideo, y no en el interior del país donde son menos frecuentes los cajeros, los bancos, instituciones que pueden ayudar a la bancarización".

Además, aseguró que "no ha habido una migración hacia el efectivo, simplemente se le ha generado la libertad a los uruguayos para que puedan manejar el dinero como mejor les parezca y no necesariamente a través de un banco".



En referencia a la ley de alquileres, que es otro de los artículos que se busca derogar, dijo que hay mucha gente que no tiene posibilidad de tener garantía o respaldo bancario, y este otro sistema permite el alquiler sin plazo. "Tenemos la ley 14.219, ley de alquileres tradicional, en el cual la gran mayoría de los alquileres del país se sostiene, es hipergarantista", dijo, pero acotó que si alguien tiene otras necesidades "hoy tiene otro sistema, que es un sistema basado en la confianza".



Por otra parte, Lacalle Pou señaló que no entiende cómo no se comprende la necesidad del tema de las adopciones. "Seguramente mucha gente que nos está viendo sabe de parejas que han esperado años para adoptar, y niños que no han podido durante mucho tiempo vivir en el seno de una familia. ¿Qué es lo que hizo la LUC? Se genera un sistema para acelerar las adopciones y en esto ha habido un resultado positivo, que creo que todos nos deberíamos alegrar. El año pasado se dio un récord de niños adoptados: 125", indicó.



Ya casi llegando al final de su mensaje, dijo que un reclamo que ha escuchado y no comparte es que la LUC se dio a conocer antes de que asumiera el gobierno, el 23 de enero de 2020 y que "a raíz de la pandemia" decidieron repartir el proyecto entre todos los partidos políticos antes de ingresarlo al Parlamento.



"Ahora, cuando ingreso al Parlamento, fíjense que se aprobó en menos tiempo que el que está previsto en la Constitución. Nadie puede decir que fue con apuro, porque se tomaron menos días que lo que la Constitución le permite", afirmó.



"Después se dice que no fue discutido. Yo estaba revisando recién: más de 170 delegaciones en una cámara y 100 delegaciones en la otra", apuntó.