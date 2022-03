Cadena nacional de la campaña por el Sí pide el voto sin colores políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de este martes, a las 20 horas, la campaña por el Sí llevó adelante la cadena nacional, y en ella hizo hincapié en que no se trata de una elección entre colores políticos, en una clara intención de captar el voto indeciso. En el spot, de unos cinco minutos, no aparecen dirigentes del Frente Amplio ni del Pit-Cnt, sino que al principio habla en primer plano el actor César Troncoso, y luego gente común (personas no públicas), de distintas edades y ambos sexos, que se refieren a temas como la educación, las jubilaciones, la seguridad, la inflación, y el costo y los aumentos de los combustibles en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Yo no soy un gobernante, soy simplemente un uruguayo”, empieza diciendo Troncoso, con la pantalla en blanco y negro, que luego cuando termina de hablar se tiñe de rosado.



“Quienes gobiernan no pueden abusar de la fuerza, ni del poder de la comunicación”, sigue más adelante el actor, luego de una campaña en la que el Sí denunció al gobierno de no jugar con las mismas reglas, en referencia a que en lugar de una cadena el No hoy hará una conferencia de prensa que será protagonizada por el presidente de la República.

“No es una causa partidaria”, sostuvo por ejemplo Troncoso. Y este concepto fue repetido durante varias ocasiones en la cadena. Incluso se señaló luego que el Frente Amplio también había votado algunos artículos de la ley que el domingo serán puestos a consideración de la ciudadanía en el referéndum.



El Sí llevó adelante ayer un banderazo desde la Universidad de la República hasta el Obelisco, y el spot se vio en una pantalla gigante.