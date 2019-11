Lacalle Pou anuncia que los blancos tendrán una figura en todos los ministerios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El temporal amenazó en la rambla de Kibón y los blancos debieron postergar nuevamente los festejos. La celebración se trasladó para hoy al mediodía, pero igual Luis Lacalle Pou decidió pasar a saludar a los militantes del interior que se acercaron hasta donde estaba instalado el escenario.

Antes el presidente electo dedicó varios minutos a los medios de prensa marcando sus primeras palabras como futuro jefe de Estado, donde informó que ya recibió un borrador del proyecto de ley de urgente consideración, y explicó que en las líneas jerárquicas de todos los ministerios habrá una figura del Partido Nacional.

Lacalle Pou comenzó a delinear su gabinete ministerial el martes de esta semana, ya que los blancos tenían el convencimiento del triunfo asegurado. Un resultado que se conoció el jueves al medio día con la apertura de los votos observados, que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, reconoció vía Twitter anteayer, y que ayer fue a darle personalmente sus felicitaciones al líder blanco.

Ayer a la salida de una reunión con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, Lacalle Pou dijo a los medios que su Poder Ejecutivo tendrá una “mezcla” entre cuota política e idoneidad, para lograr ensamblar a todos los partidos de la colación multicolor en el gabinete.



El líder blanco tiene pensado designar una figura de su partido político en la primera línea de cada ministerio. Eso quiere decir que cada secretaría de estado tendrá un blanco como ministro, subsecretario o director general.

Lacalle también se reunió con el líder del Partido Independiente Pablo Mieres, acerca de su posible integración al gabinete. Foto: Marcelo Bonjour

“Que el partido del presidente tenga participación -que no necesariamente de primer orden- pero que tenga participación en todos los ministerios. Hay que ser flexible porque no se olviden que acá estamos hablando de lugares, pero estamos hablando de personas y como las personas no nos repetimos en la sabiduría ni en el conocimiento, ni en la afiliación política, hay que hacer una combinación que tenga esos equilibrios políticos y que además tenga idoneidad”, explicó el líder del “Compromiso por el cambio”.

Lacalle Pou comentó que, al contrario de ser algo negativo, lo destacó como una fortaleza del futuro gobierno y admitió que su equipo de trabajo tendrá que encontrar la “sinergia” de forma rápida.



Por otro lado comentó que buscará figuras especialmente técnicas para que presidan las empresas públicas. “Adelanto en la presidencia de las empresas públicas, gente que no necesariamente tiene una participación política, gente que no tiene militancia, pero que es idónea y técnica de primer nivel en las distintas ramas”, explicó el presidente electo.

Pese a la suspensión del acto de Lacalle, hubo festejos en Kibón. Foto: Marcelo Bonjour

El nuevo mandatario repitió a lo largo de la campaña electoral que el país necesita un presidente “que se haga cargo de las cosas”, pero que ejerza el poder con “autoridad” al mismo tiempo. Ayer agregó que su administración buscará mucho diálogo y comunicación con la población. En ese sentido planea la designación de la figura del “vocero” de la Presidencia.



“Me gustaría participar de un gobierno que hable mucho, que cuente mucho, que muestre lo que está haciendo, que anticipe, y esto no significa propaganda, esto significa transparencia y significa rumbo para ir dándole confianza a la gente de dónde empezamos y cuáles son los procesos a llevar adelante”, detalló.



El asesor legal del presidente electo, Rodrigo Ferrés, quien se perfila para ocupar la prosecretaría de la Presidencia, le entregó ayer una “copia que es un boceto” del futuro proyecto de ley de urgente consideración, que el blanco buscará aprobar con la mayoría parlamentaria de la coalición “multicolor”.

“El articulado es muy vasto en temas, es muy extenso y tiene temas que yo ya he conversado con ustedes, pero insisto es un boceto que puede tener modificaciones de todo tipo. Para eso son los socios de la coalición, no para imponerles algo, sino para discutir los temas en los que obviamente ya hay una coincidencia previa que es el ‘Compromiso por el país’, es el acuerdo”, dijo Lacalle Pou. “Nada de lo que hay en la ley de urgente consideración significa contrariar el espíritu de lo que confirmamos y propusimos a la ciudadanía”, agregó.