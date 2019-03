Lacalle Pou: "Hay que hacerse responsable, se terminaron las excusas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Esta es una reunión del futuro, es una reunión del mañana" dijo Lacalle Pou a pocos minutos de comenzar su discurso en el acto de lanzamiento de su campaña en el estadio Alfredo Víctor Viera. El precandidato blanco llegó sobre las cuatro de la tarde a la cancha de Wanderers e ingresó caminando por el predio. Saludó a los militantes que decidieron acompañarlo y subió al escenario. Allí lo esperaba gran parte de su equipo de trabajo.

Lacalle Pou comenzó su discurso haciendo referencia a la interna blanca y saludó formalmente a los otros precandidatos del Partido Nacional. "Esta interna si la concebimos bien, si la entendemos bien, va a ser una interna de algunos matices. Y de pocas o casi ninguna diferencia. Tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidar ausentara casa, nuestro partido, no solo por un tema de cuidarnos porque sí, es porque tenemos que proteger nuestro instrumento", dijo Lacalle Pou. "No podemos mirar un instante para el costado para pegarle un codazo al compañero, si no no entendimos nada", agregó.

"Vamos a ser cooperantes, socios, y por eso hay que aterrizar claramente cuáles son los programas, cuáles son nuestras agendas (...) Tenemos que buscar las 7 coincidencias no las 7 diferencias. Pero las coincidencias no se encuentran diciendo pensá como yo pienso" agregó.

En un discurso de unos cuarenta minutos, el precandidato estuvo frente a los asistentes de pie y con micrófono en mano. Habló de los compromisos en campaña electoral: "Ya hemos visto lo que genera la falsa promesa, el incumplimiento. No podemos agregarle más falsas promesas a los uruguayos", dijo.

"Yo quiero hacer una campaña a contramano. Cuando todos van al agravio, al insulto, nosotros vamos a la unión, a las ideas y al respeto. Y si no es así yo me bajo", comentó.

Impuestos, aumentos de tarifas y Venezuela

También se refirió a los temas de preocupación de los uruguayos como la seguridad, la educación, el trabajo, las cárceles, seguridad social y el comercio exterior.

"Soy optimista, el país está lleno de potencialidades. Porque el país somos nosotros, son ustedes. Si hay cosas malas se deben a un gobierno que no interpretó que era el momento de hacer las cosa. Yo hoy me paré acá para asumir un compromiso. Yo me quiero hacer cargo, yo quiero ser un presidente que se haga cargo. Hay que hacerse responsable, se terminaron las excusas", agregó.

No dejó de hacer referencia indirecta a Venezuela y dijo que quiere ser un "presidente que cuando salga al extranjero la nación se sienta orgullosa y no tenga vergüenza de andar defendiendo dictaduras"

También habló de gasto y aumento de impuestos: "No hay lugar en mi gobierno para los que despilfarran el dinero de la gente. La austeridad va a ser centro. Hoy les decimos (...) se terminó el aumento de impuestos, de las tarifas y del combustible. Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo. Y el esfuerzo que comprometemos amigos, es a aflojarle el cinturón"

Casi sobre el final del discurso, Lacalle Pou habló de su elección. "Yo no elijo el mejor momento de mi país, yo elijo mi mejor momento que es ahora" concluyó.