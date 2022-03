Lacalle y Pereira hablaron sobre un final más tolerante de la campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A días del referéndum, la campaña subió de tono y las diferencias entre los comandos del No y el Sí están a la vista. En medio de la tensión funcionó el “teléfono rojo” y el presidente Luis Lacalle Pou y el titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, tuvieron una conversación donde intercambiaron sobre la necesidad de “mantener un clima de tolerancia y respeto”.

Las idas y vueltas en relación a la conferencia que dará el mandatario el miércoles y la cadena por el Sí del martes se convirtieron en uno de los ejes de la campaña por la derogación de los 135 artículos de la LUC.



Públicamente Lacalle Pou catalogó de “mentira” los dichos de José Olivera, presidente de Fenapes (el sindicato de Secundaria) y miembro de la Comisión del Sí, que manifestó días atrás que hubo “un cambio sustantivo en las reglas de juego” en cuanto a la cadena de radio y televisión. “Si te fijás la carta (de la comisión por el Sí), la cadena la piden para el 22 de mayo. Si hubiéramos tenido mala intención le dábamos la cadena para el 22”, señaló el presidente. El 23 hará su conferencia y el 24 (día en que Uruguay se enfrenta a Perú por eliminatorias) es el último día antes de la veda.



Ante esta situación, Lacalle Pou decidió enviar un WhatsApp a Pereira y el presidente del Frente lo llamó para hablar, según él mismo contó a El País. La charla que tuvo lugar el martes, duró “minutos” y sirvió para conversar sobre la marcha de campaña.



“Hablamos de mantener un clima de tolerancia y respeto, y lo estamos haciendo”, contó Pereira. “Eso no implica esconder las diferencias, sino plantearlas con altura. Así se hace política en Uruguay, respetando ideas ajenas, tratando de que los desbordes verbales queden aislados”, señaló.

Según el presidente del FA, la charla transcurrió “en un tono respetuoso”. “Diferencias tenemos y son públicas; respeto también y es público que lo tenemos”, agregó. En ese marco concluyó que fue “una buena conversación telefónica”.



“Todos tenemos que saber que la vida sigue después del 27, no se pueden transformar las ideas y la pasión en odio; yo no lo hago”, subrayó Pereira sobre cómo encara la campaña. Gane quien gane el referéndum, sostuvo que “el diálogo en Uruguay es muy importante”.



En relación a la cadena, Lacalle Pou y Pereira aclararon en lo que no están de acuerdo. “Nosotros consideramos que tendrían que haber existido dos cadenas de 7 minutos; ellos tienen una posición contraria, pero siempre termina definiendo el soberano”, indicó el presidente del Frente Amplio.



A eso agregó: “Para nosotros se cambiaron las reglas de juego por parte del No, pero eso no es obstáculo para ninguno de los dos”. “Él me explicó su punto de vista y yo el nuestro, que no tiene que ver con la fecha sino con el formato”, relató Pereira acerca de la conversación en relación a la cadena.



Consultado sobre el actual clima de campaña, Pereira señaló que no se ha tensado “más de lo normal”, pero acotó que “el diferencial es (Graciela) Bianchi y el rencor por su pasado marxista, que tanto la atormenta”. Esto, en relación al video donde la senadora nacionalista le responde al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que en una grabación negó que se esté impidiendo gobernar. Ella aseguró que él “no es democrático” porque es “marxista leninista”.

Por otro lado, Pereira reconoció “algún suceso no deseado como el del Cerro” -donde un dirigente del Sí increpó a militantes del No a los gritos y los echó del barrio- y otros inconvenientes en el interior, donde “la policía que nos quería sacar de alguna plaza, pero todo se resolvió”.

“Radicalización”

A nivel de la coalición, la percepción de la campaña es bien diferente. El ministro de Defensa, Javier García, que está en el comando por el No, fue consultado por El País sobre el clima político que se vivió en las últimas semanas: “Yo vi más rispideces entre dirigentes que entre el pueblo. Todo el país no ha encontrado ese grado de radicalización que sí se da entre algunos dirigentes”.



En ese marco, sostuvo que a veces parece que en el fragor de la campaña se olvida que “al día siguiente del referéndum, el país continúa trabajando”.



García opinó que la tradición política uruguaya no conoce de grietas en la sociedad como sí pueden verse en otros países de la región, aunque sí advirtió que hubo mensajes “muy duros” contra el presidente Lacalle Pou.



“En un país como el nuestro se han dicho cosas muy duras (durante la campaña). Al presidente se le han dicho cosas muy duras. No le hacen bien a quien lo dice, porque se perjudica”, enfatizó. Y añadió “Uruguay no se merece que calen una grieta y una división entre los ciudadanos. Hay que respetar y respetarse”.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres (Partido Independiente), dijo a El País que “hay que tener una actitud de sensatez y responsabilidad para bajar la pelota”.



“Es muy común que al final de campaña, y con la cantidad de indecisos que hay, haya tendencias a polarizar o a levantar el tono”, advirtió. Agregó que está claro que “en una campaña no solo se juega el resultado del Sí y el No, sino que actores buscan un posicionamiento propio, pero aseguró que “los que apuestan a polarizar corren un alto riesgo de perder sintonía con la gente”.



Mieres señaló que las acusaciones hacia el gobierno “de que está flechando la cancha y está abusando del poder” terminan por “volverse en contra”. Y consideró que cada vez es más claro que no se trata de un referéndum contra la LUC, sino sobre si se aprueba o no al gobierno.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo a El País que en el debate por la LUC “se están introduciendo temas que no tienen nada que ver o están vinculados pero no están dentro de lo que se quiere derogar”. Como ejemplo, mencionó las modificaciones en la edad jubilatoria, aumentos en combustibles y canasta básica.



“Ha sido una campaña de falsedad y mentira permanente. El nivel de mentiras que ha manejado el Sí enturbia el debate, porque no se puede discutir cuando no hay argumentos certeros”, señaló Schipani sobre la campaña del Frente Amplio y el Pit-Cnt. Asimismo, atribuyó la subida de tono de los últimos días al hecho de que Olivera faltara a la verdad sobre lo acordado con el gobierno en cuanto a la cadena.

Orsi niega que se quiera “dividir” al país

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, defendió en un acto del MPP el “pensar distinto” sobre la LUC. “Ninguno de los referéndum ha generado una crisis tal que al otro día sea un escándalo”, señaló.



“De tradición democrática nadie nos puede dar cátedra”, afirmó en respuesta a la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Además rechazó que el Frente Amplio quiera dividir.