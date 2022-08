Lacalle Pou niega haber descartado apoyo del FA a reforma previsional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En rueda de prensa, en el marco del acto por el Día de la Independencia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, desmintió versiones de prensa que indicaban que no espera el apoyo del Frente Amplio para el proyecto de reforma de la seguridad social. "No sé de dónde lo sacaron, porque dijeron ‘Lacalle no espera que el FA acompañe’. Me hubiera gustado que me preguntaran, yo no dije nada, la próxima me pegan un llamadito", disparó.

El presidente dijo que al día de hoy no sabe si el Frente Amplio acompañará o no la propuesta; "Lo que estoy seguro es de no cerrar una puerta antes de tiempo", enfatizó.



Además, consultado sobre si la gente quiere o no que haya reforma, el mandatario dijo que "todo el mundo es consciente de que hace falta una reforma. Cuál vaya a ser, veremos".



"La idea nuestra es que todos los partidos políticos aporten" para llegar a tener "un proyecto lo más consensuado posible", sentenció.