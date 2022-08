Entre protestas, Lacalle celebra en Florida el 197 aniversario del Día de la Independencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves 25 de agosto se conmemora el 197° aniversario del Día de la Independencia de Uruguay. Entre protestas de antivacunas y trabajadores públicos, el presidente Luis Lacalle Pou llegó a Florida junto a todo el gabinete para celebrar la Declaratoria de la Independencia.

El acto se desarrolla en medio de protestas. Una de esas estuvo encabezada por el excandidato a presidente de la República, Gustavo Salle Lorier, quien reclamó contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras revocar el fallo del juez Alejandro Recarey, quien había suspendido la vacunación contra el covid-19 en menores de 13 años.



"A ver dónde está la SCJ. Aprendan del fallo Recarey, el mejor fallo de la historia de la justicia uruguaya, vilmente revocado por un tecnicismo absolutamente inadecuado, ustedes están llevando la inoculación de forma ilegal", dijo, y señaló directamente al ministro de Salud, Daniel Salinas: "Salinas, ¡cumplí con la ley!", arremetió.

Salle Lorier durante manifestación en acto por el Día de la Independencia en Florida. Foto: Leonardo Mainé

También asistieron funcionarios de la educación pública, en reclamo contra la Reforma Educativa.



"Tienen todo su derecho, obviamente hay acciones, como las pintadas en la casa de Robert Silva, que no tienen lugar y los edificios públicos no son lugares para pintar y manifestarse, o ustedes cuando le vino una factura de luz alta va al Palacio Legislativo a pintar un grafiti?, o ¿yo voy a la casa de alguno de ustedes porque perdió Boston river y grafiteo? Hay que respetar", expresó Luis Lacalle Pou.



Además, la transformación educativa "es una muy buena acción del Gobierno", enfatizó el mandatario, e invitó a repasar los diez puntos básicos de esta. "Está claro que el Gobierno va a avanzar porque está convencido" de que es "la mejor manera que las futuras generaciones tengan más libertad y estén mejor formadas".



"El gobierno va a desocupar todos los locales que sean ocupados. ¿Ocupan? Desocupamos. Y no tuvimos necesidad de golpear a nadie, con diálogo", agregó, aunque lamentó que "siempre pagan el pato los que más lo necesitan", respecto a la cancelación de clases durante las protestas.

Docentes reclaman en Florida en contra de la Reforma Educativa. Foto: Leonardo Mainé

Docentes reclaman en Florida en contra de la Reforma Educativa. Foto: Leonardo Mainé

Durante el acto, quien tomó la palabra fue el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, quien recordó que quizás "aquellos ciudadanos ilustres" que participaron de la declaratoria "jamás imaginaron que casi dos siglos después los uruguayos podríamos tener tantos motivos para enorgullecernos por el país que nacía".



Delgado expresó su orgullo por "haber construido una sociedad que se destaca por la fortaleza" de sus instituciones; "orgullosos de nuestra cultura cívica, que es un faro que ilumina en la oscuridad de los radicalismos.

Orgullosos de ser una referencia por nuestra convivencia en la diversidad", agregó.



Además, expresó que el país "promueve la libertad con su ejemplo", con logros "estrechamente vinculados al 25 de agosto de 1825, resultado de acciones de generaciones tras generaciones por profunda rebeldía que anunció antes de que fuéramos país. Más allá de discusiones históricas, la independencia es de todos los días", remarcó.

Celebración del 197 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

Celebración del 197 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

Luis Lacalle Pou en acto por el Día de la Independencia. Foto: Leonardo Mainé

Celebración del 197 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay. Foto: Leonardo Mainé