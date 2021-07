Lacalle: "Es indiscutible que la vacunación logró efectos, negarlo es tapar el sol con un dedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que "es indiscutible" que el proceso de vacunación contra el coronavirus que inició en marzo de este año "logró sus efectos" y afirmó: "Negar eso es tapar el sol con un dedo".

"¿Qué fue lo que cambió en estos tiempos en Uruguay? Porque hay más movilidad, hay más interacción, (entonces) lo que cambió es que se vacunó muy rápido y a mucha gente", expresó este miércoles en rueda de prensa.



El presidente consideró que los números de la pandemia vienen "sensiblemente mejor", pero advirtió que "también hay que mirar el mundo". "Si bajamos la guardia... iba a decir nos llenan la cara de dedos, pero no es el término más académico, entonces hay que cuidarse, hay que estar con el tapabocas y cuidarse mucho", dijo.



Sobre la apertura de fronteras, Lacalle Pou recordó que por el momento no hay fecha, pero que está en el horizonte. "Soñamos con un verano lo más abierto posible, porque muchas actividades fueron castigadas en nuestro país, pero como el turismo ninguna", expresó.



"Si podemos tener unas vacaciones de setiembre con alguna amplitud y llegar al verano con una amplitud importante, entonces ahí vamos a tener un empuje grande para ese sector que los necesita", indicó.



Consultado sobre la financiación de los institutos que se encargan de la vigilancia epidemiológica, el presidente dijo que desconoce la situación, pero consideró que "es una tarea en la que el Estado debería estar arriba, como lo estuvo". "Desconozco cuáles son los fondos, pero no deberían faltar recursos públicos para eso", dijo.

Por otra parte, el presidente hizo referencia al diferendo entre el canciller Francisco Bustillo y la subsecretaria Carolina Ache, del que dio cuenta El País en su edición de este miércoles.



"Estuve conversando. Yo trato de a las situaciones tensas siempre ponerle humor. El humor es un medicamento importantísimo en todo", expresó el mandatario al respecto.



Este miércoles Lacalle Pou viajó a San José para participar del acto de entrega de 37 viviendas del programa de vivienda Mevir en la localidad Rafael Perazza.

Además del jerarca, también participó la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, el presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado y la intendenta de San José, Ana María Bentanberri.



Presidencia informó que Mevir construyó 475 metros de red de saneamiento para darle servicio a las viviendas y que se realizó "una importante inversión en infraestrctura, agua potable, saneamiento y pluviales".