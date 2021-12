Lacalle Herrera y Heber junto a todo el herrerismo salieron a pedir el voto celeste "para vivir mejor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los blancos entienden que, en un plano simbólico, pedir un voto por el “No” es más complejo que uno por el “Sí”. Así se lo confirmaron los estudios de opinión pública cualitativos que han realizado para preparar la campaña electoral que se avecina. Pero la designación del color “celeste” en la papeleta para evitar la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el próximo referéndum, en cambio, es algo que los tiene contentos.

Por eso, con las consignas de “votá celeste” y “No a perder libertades”, es que la militancia blanca saldrá a hacer campaña en contra de la elección impulsada por el Frente Amplio y el Pit-Cnt, la cual se realizará el próximo 27 de marzo.



Esta idea estuvo presente ayer en un acto que la lista 71 del Herrerismo, el que se llevó a cabo con la excusa de despedir el año. En este marco, el senador Gustavo Penadés pidió a la militancia salir a defender al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, porque de esa forma se defiende la LUC. Pidió que se informe a la población, y que se recuerde que en la ley no hay nada que no se haya planteado en campaña.



“Porque como te digo una cosa te digo la otra, no es una moneda ni de la colación ni del Partido Nacional”, dijo en referencia a la popular frase del exmandatario frenteamplista José Mujica. Y luego agregó: “Hay que defender la LUC para decir una vez más que con los blancos se vive mejor”.

El diputado Juan Martín Rodríguez también pidió defender al gobierno, y arengó a la militancia a presentarle a la ciudadanía los números en materia de políticas sociales, que según él han mejorado durante este mandato. “Votamos no a la derogación, no al palo en la rueda”, remarcó el diputado herrerista, citando en este caso una frase varias veces repetida por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.



La senadora Gloria Rodríguez, en tanto, presentó una estrategia distinta y pidió salir a hablar con toda la gente, incluso con los frenteamplistas. Según ella hay una cantidad de votantes del Frente Amplio que están enojados con su partido por entender que el “Pit-Cnt le dobló el brazo”.



“Son muchos los frenteamplistas molestos y con ellos hay que salir a hablar”, declaró la legisladora nacionalista.

El encargado de cerrar el acto fue el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Este, que es también el secretario general del Herrerismo, centró su discurso en el concepto de libertad, una palabra que el presidente Lacalle Pou usó mucho durante la pandemia.



Los blancos entienden que eso es una fortaleza a explotar en la campaña electoral de cara al referéndum. “La libertad es para el Partido Nacional su esencia, su elemento fundamental. Vamos a votar no por nuestra libertad, sino la de todos”, dijo. Y recordó cuando los blancos hicieron oposición a la dictadura durante el plebiscito de 1980.



“La libertad se pelea todos los días para tenerla, decía Wilson (Ferreira Aldunate). En este referéndum nosotros peleamos por nuestra libertad. No se quitan derechos, como algunos dicen. Los únicos que pierden derechos son los delincuentes”, insistió haciendo referencia a los artículos que se buscan derogar referidos a la seguridad pública.