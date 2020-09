Lacalle: gobierno evalúa "algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou participó este lunes del "Foro ABC España Uruguay. Mirando el futuro", a través de una videoconferencia donde fue entrevistado por el director del diario español ABC, Julián Quirós, y de la que participó también el expresidente español Felipe González (1982-1996).

Uruguay es el "país revelación en esta pandemia" y su "gestión ha sido francamente eficaz y al que están mirando con cierta envidia en el resto de Sudamérica", comenzó diciendo Carmen de Carlos, columnista y corresponsal de ABC en Latinoamérica, que moderó este evento que se marcó el objetivo de entender qué hay detrás del éxito de Uruguay en el manejo de la pandemia de COVID-19.

Lacalle Pou consideró que hay un "relativo éxito" de Uruguay en el combate a la pandemia. De todas maneras, dijo "no" estar contento por esto, ya que entiende que "cualquier situación que golpea a mi país me tiene que tener del lado de los que sufren y de alguna manera los que padecen esta pandemia", que "va a dejar secuelas". Consideró que desde el gobierno se está "con la guardia alta todo el tiempo porque esto puede cambiar rápidamente".

"Si el Uruguay tiene hoy las estadísticas de la pandemia que lo ponen mejor que otros países del mundo no es por el gobierno", que considera "solo confió en sus ciudadanos", dijo el mandatario, y remarcó en esa línea: "Yo confío en el uruguayo, es un amante de la libertad. Ha peleado históricamente por ella y en los momentos difíciles deja de lado lo que nos separa y se junta atrás de ese principio".

En esa línea, aseguró que la "libertad individual está determinada por la solidaridad con el bien común, con la sociedad", que es una "enseñanza que nos va quedar a los uruguayos en los procesos futuros".

Al respecto, el expresidente González aseguró que el caso uruguayo es "la mayor apuesta que conozco, quizás junto con Suecia, en confianza de la ciudadanía. No es el boletín oficial del Estado el que obliga, es el ciudadano el que asume la responsabilidad".

"Esa apuesta hasta el momento en que estamos hablando ha salido bien. Forma parte creo del carácter de los uruguayos, de su propia personalidad, no solo por su apego a la libertad sino porque sabe que el derecho a moverse cuando choca con el derecho a la salud hay que cuidarlo", aseguró González, quien luego remarcó: "Me da envidia lo bien, en términos relativos, que le está yendo a un país que quiero tanto como Uruguay. Tanto desde el punto de vista sanitario, y no puede separarse eso cuanto desde el punto de vista de la actividad económica".

"Desde esas ansias de libertad, de un pequeño gran país como Uruguay, han sido capaces de resisitir la gravedad de una crisis, y habido varias y muy potentes en Brasil, con mucha frecuencia coincidiendo una crisis argentina", remarcó González.

Mirando al vínculo de Uruguay con los vecinos, el exmandatario afirmó: "Nunca en mi experiencia política, que no es corta, he vivido una división tan fuerte de América Latina como región", lo que entiende "fragiliza la política regional y la presencia regional en el mundo".

A esto, Lacalle Pou dijo que esto responde a que "muchos líderes actúan internacionalmente en base a su electorado interno, y a veces no lo hacen en representación del común denominador de sus países y el entorno internacional. Eso es una fragilidad muy grande", manifestó.

Ampliando su foco al resto del mundo, para el expresidente español la pandemia "ha generado como única certidumbre la incertidumbre" en materia sanitaria, social, económica y política.

Sobre este punto, para Lacalle Pou el papel del gobernante en esta coyuntura debe "apelar a los sentidos más básicos del ser humano y la libertad es uno de ellos". Consideró que como gobernante tiene que "trasladar seguridades", para lo cual necesita "trasladar confianza", y la manera es que "el gobierno demuestra que confía en el individuo, como perteneciente a un grupo".



"Soy un liberal y como tal confío en la especie humana, y por ello confío en los uruguayos", aseguró el presidente.

Lacalle Pou dijo que esta tarde habló con Álvaro Delgado, (secretario de Presidencia) y Javier García (ministro de Defensa) que están en Rivera, donde se han constatado varios brotes de COVID-19 y donde ayer había "casos importantes". "Hoy van a haber de nuevo", añadió.

"Se nos viene una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como es el turismo", dijo Lacalle Pou de cara a la próxima temporada de verano.

"Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con Argentina y con Brasil", subrayó y luego puntualizó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está trabajando con el "Plan Verano" para evaluar "algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso".

Lacalle Pou dijo que en caso de que no se llegue a una vacuna para antes de la temporada verán si "abrir las fronteras", y si esa apertura es por país, país y región, país, región y gente que tenga un test 72 horas anterior al ingresos del país, y si ese test que se exige tiene que tener "una especie de cuarentena", por lo que entiende hay "muchos escenarios" arriba de la mesa.

Consideró además que el sector turístico "ha quedado asfixiado" tras la irrupción de la pandemia, por lo que están "pensando en hacer un impulso para que esta temporada pase bastante menos mala de lo que uno querría".

Al respecto, el presidente estima que aquellas personas que suelen viajar al exterior "van a largarse a esta temporada de verano al turismo interno y van a colaborar. Obviamente que no va a suplir el turismo de fuera de fronteras, pero va a ayudar muchísimo".

El presidente entiende que esta pandemia deja "algunas valoraciones", como que "la vida es muy corta y muy endeble", en el entendido de que el individuo va a poner en práctica la frase "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy". Por este motivo, Lacalle Pou estima un "impulso importante en la actividad vital y económica de los individuos y eso va a ayudar a la reconstrucción".

Mirando la confianza internacional de Uruguay, Lacalle Pou destacó: "Uruguay cambia de gobierno, pero no cambia de ordenamiento jurídico. Uruguay cambia de ideología, pero no cambia las bases de un Estado, de una estructura que lo sostiene, y lo hace creíble a mediano y largo plazo". Agregó que en la región, Uruguay "siempre genera estabilidad", así como entiende que es "el lugar a poner la pata en América Latina, y sobre todo en el cono sur".