Lacalle: "Creo que va a haber una migración mundial y Uruguay puede ser un lugar donde llegue"

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que "Uruguay tiene vocación de ser receptor de mucha gente" y consideró que en el momento en que pasen los efectos generados por la emergencia sanitaria mundial podría ser el destino que las personas elijan.

"Después de la pandemia, si la cosa termina medianamente bien y rápido, creo que va haber una migración mundial y Uruguay —por la posición misma de nuestro territorio, la densidad demográfica, la libertad, etc.— puede ser uno de los lugares donde llegue", expresó durante una entrevista con el director de El País, Martín Aguirre, en el marco del cierre del Latin America Liberty Forum de ATLAS Network.



Es por esto, indicó el presidente, que es necesario "darle infraestructura" al país, "y esa infraestructura es pública", expresó. "La salida de la crisis, que significó una caída fuerte del empleo, y que va a tener también un factor emocional, un factor de que la gente va a estar tendiente a invertir porque se retrajo mucho, va a tener que ser acompañada con una visión y con una acción del gobierno de que arranca nuevamente el país", dijo.



En la misma línea, Lacalle Pou aseguró que tiene "una enorme confianza en que este mundo que se viene está diseñado para un país como Uruguay" y este es el motivo que lleva a que se esté en una "carrera aperturista, con ciertas dificultades con algunos vecinos", en referencia a los intentos de flexibilización del Mercosur que ha tenido el gobierno.



"La globalización es una de las virtudes más grandes de las cuales Uruguay se puede beneficiar", opinó el presidente, y agregó: "Si nos mantenemos cerrados nos va a pasar por arriba".



En referencia al bloque económico regional, el jefe de Estado expresó: "Estamos tratando de convencer a nuestros socios del Mercosur de que se tiene que modernizar".



El Mercosur "tiene que hacerse un lifting, tiene que ponerse más moderno, moverse más rápido, ser más ágil, liberarnos un poco del encierro, dejar de ser proteccionista. Nada mejor para Uruguay que ir con la barra: si yo voy con Argentina, con Brasil, con Paraguay somos grandes, pesamos más. Pero si no, déjenme ir solo. Porque no es contra ellos, es simplemente adelantarnos un poquito, porque el mundo va para allá", dijo.

Uruguay y las dos potencias

Durante la entrevista, Lacalle Pou fue consultado respecto al "huracán Trump", la llegada de Joe Biden al gobierno de Estados Unidos y los cambios que esto implica para América Latina.



"Ojalá me equivoque con lo que voy a decir: yo por ahora veo a un Estados Unidos naturalmente con otros intereses, y en lo que respecta a América Latina muy China referente. Lo veo a Estados Unidos más reaccionando que accionando", reflexionó el presidente.



En esa línea recordó que es China la potencia que por el momento ha mantenido las principales comercializaciones con Uruguay y la que más se ha abierto en materia económica. "Nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos", indicó.



"No son excluyentes y eso es lo que debería entender la otra potencia, que apela muchas veces a que tenemos una cabeza occidental, los Derechos Humanos... y es cierto. Ahora, nuestro país necesita desarrollarse", consideró.



"Si Estados Unidos, estratégicamente a mediano y largo plazo viera lo que algún gobernante -no muchos- vieron en su momento a este ingreso tierra adentro de América del Sur; si viera estratégicamente que es un lugar donde se va a generar gran parte del alimento en los próximos años; si viera que es un lugar de estabilidad y tranquilidad, tendría una agenda de acción y no de reacción", expresó.



"Si corre atrás de China no creo que sea la mejor manera de generar una relación más fluida", aseveró.



De todas maneras, el presidente aseguró que desde el gobierno hay "un interés superlativo en tener buenos vínculos con Estados Unidos, pero esos vínculos están basados en el interés nacional".



"Nosotros no tenemos intereses supranacionales, por lo menos en lo que hace a la ideología. Nosotros cuidamos a todos los uruguayos", dijo.