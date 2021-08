Kechichian: nueva administración "dinamitó todo lo que se venía haciendo" en turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La senadora del Frente Amplio y exministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo este martes que la nueva administración "dinamitó todo lo que se venía haciendo" vinculado al turismo.

"Desmontó el área de estadística y de información que tenía el ministerio. Obviamente no aprovechó todo el knowhow que había quedado del turismo social, que es esencialmente el turismo interno y podría haberlo aprovechado", sostuvo en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



En ese sentido, la senadora dijo que "el sector necesita una gobernanza pública fuerte en este momento". "Ni siquiera leyeron los informes de transición que nosotros entregamos", remarcó.

Al ser consultada sobre si le llamó la atención que el anuncio oficial del nuevo ministro de Turismo, Tabaré Viera, lo hiciera Julio María Sanguinetti y no el presidente Luis Lacalle Pou, la senadora dijo que le “preocupó institucionalmente”.



“Las formas institucionales me parece que hay que cuidarlas. Los ministros los nombran los presidentes en el ámbito que corresponde. La verdad no me agradó ver esa imagen”, dijo.

Respecto a Viera, la exministra opinó que le parece una persona “correcta”, pero agregó que no sabe desde el punto de vista del turismo “qué experticia puede tener”.



"Ojalá pueda resolver una gestión, una gobernanza pública, que hoy es imprescindible para un sector que está devastado”, agregó.

“Va a tener que ponerse muy rápidamente a trabajar, para ver cómo Uruguay se prepara, tanto para recibir como para ver qué estrategias de promoción tenemos, especialmente con Argentina", dijo.



“A mí me llama muchísimo la atención que todavía, por ejemplo, no se haya pensado en la devolución del IVA que nosotros habíamos instalado en un momento de crisis profunda cuando fue el bloqueo de los puentes para seguir tentando a los argentinos a que vinieran”, agregó y remarcó: “esas cosas se preparan con tiempo”.