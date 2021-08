Katoen Natie aceptó pedido que hizo Cabildo Abierto sobre eventual venta, informó Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, informó este jueves de noche en conferencia de prensa que Katoen Natie, propietaria del 80% de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo accedió a incluir la clausula que solicitó su partido respecto a una autorización previa del Estado en caso de que la firma belga decida vender sus acciones.

"En el día de ayer fui informado por el prosecretario de Presidencia (Rodrigo Ferrés) de que la empresa accedió a firmar esa cláusula, que se va a firmar la adenda en los próximos días, en la cual se establece que el Estado uruguayo tiene la potestad final de autorizar cualquier cambio de propiedad de ese 80% de las acciones que tiene Katoen Natie", expresó Manini Ríos.

El pedido de Cabildo Abierto, que tuvo el acuerdo de los otros miembros de la coalición, ocurrió durante la interpelación al ministro Luis Alberto Heber por el acuerdo que hizo el Estado con la empresa belga, que extiende su permanencia en el puerto hasta 2081, a cambio de no activar un juicio de US$ 1.500 millones y hacer inversiones superiores a los US$ 450 millones.



El punto tres de la moción de la coalición sobre la interpelación en la Cámara de Senadores pedía que “se incluya en el acuerdo la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa”.