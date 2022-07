Jutep citará a Sartori por declaración jurada de su esposa: "Está incumpliendo la ley"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) citará al senador nacionalista Juan Sartori para que brinde información patrimonial de su esposa, Ekaterina Rybolovleva. "Ya se inició el procedimiento con el senador y se lo va a citar por primera vez; las otras veces lo hemos intimado", dijo la presidenta del organismo, María Susana Signorino.

Signorino, que este martes se presentó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para analizar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, se refirió a la situación del senador nacionalista, que, aseguró, "está incumpliendo la ley".



"Ya lo hemos intimado varias veces a que presente la declaración jurada de su señora", detalló Signorino, según recoge 970 Noticias (Universal). "No se olviden que nosotros no somos vinculantes, nosotros damos nuestro asesoramiento, nuestra posición y hacemos las recomendaciones. Iniciamos el procedimiento con el senador para citarlo por primera vez, las otras veces lo hemos intimado", detalló.

Sartori no presentó la declaración jurada de su cónyuge y, según la Jutep, su incumplimiento constituye una “falta grave”, por lo que se inició una investigación.



Con fecha 5 de mayo, el organismo encargado de velar por la ética en la administración pública indicó que la declaración que presentó Sartori en primera instancia (el 15 de febrero de 2020) se encontraba incompleta, por lo que se le solicitó una complementaria al entender que “se omitieron” algunos datos. En una segunda instancia, el legislador (22 de noviembre de 2021) declaró inmuebles, activos, y participación en sociedades, pero no incluyó la declaración de su cónyuge. Sobre esto, la Jutep entiende que: “no existe duda que debe presentar”.



En una nota donde da explicaciones al organismo, el senador argumentó que no tenía una sociedad legal de bienes con la esposa y que además se casó en el extranjero, lo que no generaba una obligación de presentar la otra parte de la declaración.



Ante esto, la Jutep realizó la consulta con la Dirección General de Estado Civil y confirmó que el matrimonio celebrado en el extranjero “tiene plena validez jurídica en el Uruguay”, por lo que no necesita estar inscripto en el país.

Por su parte, Sartori dijo que no "puede" obligar a su esposa a presentar la declaración. "Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, (no pueden) sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad", dijo.



Además, aseguró que está trabajando con asesores y “junto a los mejores abogados constitucionalistas y administrativistas del país", para que analicen "los problemas" que tiene la norma que regula la declaración jurada de cónyuges y concubinos de los funcionarios públicos.