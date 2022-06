“No puedo obligar a mi mujer”, dijo Sartori sobre declaración jurada e investigación de Jutep

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, (no pueden) sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad”, dijo este miércoles el senador nacionalista Juan Sartori en respuesta a la investigación que comenzó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) luego de que él no presentara la declaración jurada de su esposa.

El senador afirmó que él presentó su propia declaración jurada y, posteriormente, una ampliación de la misma. En un comunicado dado a conocer este miércoles, el senador precisó que el hecho de que su esposa, Ekaterina Rybolóvleva, presente la declaración jurada o no “escapa a su voluntad”.



Además, aseguró que está trabajando con asesores y “junto a los mejores abogados constitucionalistas y administrativistas del país", para que analicen "los problemas" que tiene la norma que regula la declaración jurada de conyugues y concubinos de los funcionarios públicos.

Las conclusiones de la Jutep se dieron a conocer a raíz de un pedido de informes realizado por los senadores frenteamplistas Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker.



Sobre esto, Sartori manifestó que el Frente Amplio usa “el tema con fines absolutamente políticos". "No hay ninguna duda que esto no tiene sustento, ni base jurídica. Es una discusión que pueden tener los diferentes técnicos sobre cómo hacer cumplir la norma y cuáles son las consecuencias de un incumplimiento que es imposible de efectuar. Todo el resto es un circo político en el cual no me voy a meter", aseguró.