José Mujica: “Hay algunos chispazos nostálgicos que no deberían de acontecer”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente José Mujica fue uno de los primeros en ir a su circuito de votación y, al contrario de lo que ocurrió en ocasiones anteriores, esta vez no quiso realizar declaraciones a la prensa antes de ingresar a votar.

Mujica llegó en su clásico Volkswagen "Fusca" acompañado de la vicepresidenta Lucía Topolansky quien prefirió esperarlo en vez de acompañarlo a entrar.

Antes de irse Mujica hizo unas breves declaraciones y dijo sentirse nostálgico en esta jornada. "Siento una emoción profunda que va más allá del hecho electoral", expresó.



"Yo no puedo transmitir las cosas que siento porque la memoria de un viejo cuando no está destruida es un rosario de peripecias, de estimas, de quereres, de tropezones, de caídas, de esperanzas", expresó y comentó que en la fila se encontró con un compañero de su juventud mientras que hay otros con los que ya no se encontrará.

Por otra parte, el exmandatario aseguró: "Ha habido cosas que no debían pasar, pero así es la vida, no importa". Además indicó que hay que tener "esperanza" y que hay que "seguir luchando por un paisito mejor".



"Hay dos palabras contradictorias que igual valen: interés y solidaridad. Si una sociedad se refugia solo en el interés, pobres de nosotros, pero hay que conjugarla y eso lo más difícil".



Consultado sobre si considera que en los últimos días hubo poca tolerancia, Mujica afirmó: "Hay algunos chispazos nostálgicos que no deberían de acontecer".