José Mujica: “Se fue todo al carajo, le roban hasta a la madre”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La candidatura de Daniel Martínez es una apuesta a la renovación dentro del Frente Amplio, pero buena parte de la campaña recae sobre dos figuras de peso dentro de la coalición como José Mujica y Danilo Astori. Ambos son candidatos al Senado.

El primero se puso al hombro la campaña del Movimiento de Participación Popular y casi todos los días es orador en actos. Participa de mateadas, encuentros, charlas y barriadas en todo el país.



El pasado fin de semana, Mujica estuvo en un “agite” en Pando. Allí dijo que la “técnica del machaque” se usa por parte de la oposición en la campaña. Y colocó varios ejemplos: “Esta gente tira la plata, le regala la plata a la gente pobre que son una manga de atorrantes”, señaló parafraseando las críticas al Frente. “¿Por qué ayudamos? Porque en Uruguay donde nacen más gurises es donde viven los pobres”, respondió. Consideró que “atender a una parturienta pobre y darle $ 3.000 para que coma mejor no es ningún despilfarro, es una inversión”.

Otro de los ejemplos que usó fue el avance de la droga y el narcotráfico vinculado al problema de la seguridad. “Se ha pregonado que tenemos problema con la droga. “¡Chocolate por la noticia! (...) Voy a ir a México, me invitó el presidente. No lo conozco, pero voy a ir porque ese viejo sí tiene el partido bravo. Dios mío!”, agregó sobre Andrés Manuel López Obrador.



Mujica volvió a poner sobre la mesa una vieja idea: la internación compulsiva de los adictos, algo que ya planteó en su gobierno, sin éxito. “Mucho peor que la droga es el narcotráfico, porque el tráfico de drogas trajo aspectos que no existían en el país. El sicariato no existía en el país, porque aún en el campo del delito había ciertos códigos”, señaló sobre la situación.



“Se fue todo al carajo. ¡Le roban a la madre! Este no es un problema del Uruguay, el epicentro de esto está en el mundo rico”, subrayó. También agregó que la situación “no se arregla a lo bruto y poniendo milicos”, en alusión a la reforma impulsada por el nacionalista Jorge Larrañaga.



“Con eso no arreglamos un carajo”, añadió anoche en el bar “Sin Bombo”, donde vinculó a la situación de inseguridad con las consecuencias de la crisis del 2002.



Para Mujica esto requiere “política educativa” y “fierro inteligente, no a lo bestia o a lo bruto”. “Se necesita colaboración de las madres cuando detectan que un gurí se está torciendo, que digan ‘a este hay que levantarlo del forro’”.



Mujica dijo que ahora hay “muchos asesores de marketing” y hay políticos “que están siempre impecable, pero si tienen que ir a un barrio se sacan la corbata”. Aunque, dijo, “se les nota la fineza”. “No pidas que hagan un asado abajo de un árbol. Tenemos que defender a la gente común y corriente y a la clase media. Y no estamos contra el pitucaje, pero que se ubique el pitucaje, que le den lugar a las mayorías”, afirmó.



Anoche, dijo en la charla en el bar “Sin Bombo” que se habla de otro mito “de que se ha levantado el peso impositivo”. Lo que no negó fue una mayor recaudación, “pero no por haber aumentado más impuestos”. Atribuyó eso a que “hay más trabajadores que antes” y criticó a la oposición por hablar “con medias verdades”.

Seregnista.

En tanto, Astori inició una gira por el litoral en nombre de su sector, Asamblea Uruguay. El primer objetivo es demostrar que está en carrera, el segundo es comunicar que sigue siendo una opción de centro izquierda. En ese marco, el ministro defiende su legado seregnista en disputa con Mario Bergara. Según una medición de Radar, Asamblea Uruguay tiene el 7% de intención de voto, frente al 22% del exprecandidato. Astori no pasa por un buen momento, el Frente Líber Seregni se fracturó tras la salida de Alianza Progresista y el acuerdo entre Rafael Michelini y Darío Pérez