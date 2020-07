Jerarca colorado sobre Cendoya: "Está vestido con la capa de superhéroe defensor de Antel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guzmán Acosta y Lara, director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), cree que la credibilidad de Nicolás Cendoya Pintado, el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), "está dañada".

El actual integrante del gobierno se refirió al frenteamplista este martes en la Torre Ejecutiva. Cendoya es investigado por la Fiscalía General de la Nación al descubrir que tiene conexiones con un funcionario acusado de destruir documentación en la Ursec.



Cuando se le preguntó a Acosta y Lara si cree que Cendoya tuvo algo que ver con la destrucción de documentos, respondió: "Esos son de los elementos que tendrán que dilucidarse en la Justicia, pero evidentemente toda la secuencia de hechos que él ha planteado no son coherentes, dejan dudas, no son transparentes".



Además, agregó: "Yo no me reúno en un autos a oscuras de noche con personas que son indagadas en un proceso de una investigación administrativa. Y menos que después sé que voy a tener consecuencias penales. Sin lugar a dudas, no es transparente el accionar de él".



El colorado también comentó que el miércoles la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendia, convocó a una reunión a la que Cendoya prefirió "excusarse mediante formalismos y tirarla para más adelante". Sin embargo, "de noche se reúne a oscuras en un auto, coordinando dos reuniones casi simultáneas, con una gran habilidad personal en ese sentido, que obviamente nos pone los pelos de punta".



Acosta y Lara también habló sobre el vínculo entre Cendoya y Aramendia. "Ha acusado a la presidenta de Ursec, a la cual él no la ha tratado como un caballero, me consta". Asimismo, dijo que le "llamó la atención la manera de relacionarse con la nueva integrante del gobierno".



Por otra parte, dijo que desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Dirección están "muy preocupados por las últimas declaraciones públicas" que realizó el exmiembro de la Ursec.



Luego, señaló que "como funcionarios públicos" reciben "información, pero no de un fiscal, de un juez y que termina en un celular. Él no supo explicar eso y nos pone preocupados. Y, además, deja que desear sobre la probidad que debe tener un funcionario público. No solamente en el cargo de la Ursec sino también que aspira a ser director de Antel. Imagínense reunidos en un auto con proveedores".



En la misma línea, agregó: "Él dice que es la persona más capacitada para ser director de Antel. Publica en su página web, de su estudio personal, como que ya es director de Antel. Después la baja. Son conductas que no corresponden para lo que pretendemos que sea esta nueva administración en donde la transparencia sea un elemento fundamental, la ética sea un elemento clave y, sin lugar a duda, que la ciudadanía no tenga duda de las cosas que ocurren en este gobierno".



A su vez, sostuvo que el frenteamplista "está vestido con la capa de superhéroe defensor de Antel". Cendoya el domingo a la noche dijo que cuenta con el respaldo de su fuerza política, el Frente Amplio, cuya dirigencia “entiende que hay una clara intención de desmantelar Antel”. Ante esto, Acosta y Lara respondió que es una "cosa totalmente contraria a lo que el gobierno pretende hacer".