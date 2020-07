Cendoya: “Hay intención de desmantelar Antel”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdirector de la Ursec Nicolás Cendoya dijo anoche que cuenta con el respaldo de su fuerza política, el Frente Amplio, cuya dirigencia “entiende que hay una clara intención de desmantelar Antel”.

Cendoya, cuya venia para ingresar al Directorio del ente de las telecomunicaciones se encuentra en suspenso por la polémica y estado judicial que tomaron las denunciadas irregularidades en la Ursec, aseguró que no se trituraron “documentos” sino “papeles”.

También dijo que se comprobó que la “carpeta verde” que se encontraba “desaparecida” no contenía otra cosa que los papeles de un simple juicio de divorcio y que no presentó ningún “recurso” para no concurrir a una reunión extraordinaria a la que fue convocado -para dar explicaciones- por la actual presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía.



“No puedo estar sometido a los caprichos de Mercedes Aramendía”, dijo el dirigente frenteamplista al ser entrevistado anoche en el programa “Séptimo Día” (Canal 12), donde aseguró varias veces que existe una “campaña en su contra” y que el “bombardeo mediático” le ha “arruinado la vida”.



Como se informara, el exjerarca de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, al descubrir que tiene conexiones con el acusado de destruir documentación del organismo regulador.



Cendoya admitió ayer que el hecho en sí configura una irregularidad, porque la persona acusada de destruir los documentos ya no pertenecía a la institución, pero aclaró que “si hubiera algo que destruir lo podría haber destruido yo, o pedirle a alguien de mi despacho que lo hiciera”.



La investigación en la Fiscalía, que cuenta también con grabaciones de video, avanza para intentar detectar qué había en las hojas destruidas. Cendoya hizo hincapié ayer en que la gran mayoría de los documentos de la Ursec se encuentran digitalizados, e indicó que el acusado le aseguró, en una reunión que mantuvo con él en su propio auto, que se trataba solamente de “papeles”.