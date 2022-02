Javier García lanzó campaña por el No: la LUC “es una ley buena, justa y popular” 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier García, ministro de Defensa Nacional, lanzó la campaña del No de la lista 40 y se refirió a la Ley de Urgente Consideración (LUC) como “una ley buena, justa y popular que le da más libertad a los uruguayos” y agregó: “Es una ley de un gobierno que es justo y es popular”.

Para García esta “es una campaña que defiende la palabra. Este es un referéndum para defender la verdad”. Y si bien dijo que respetan “las firmas de los uruguayos que decidieron impugnar la ley”, más de un millón de personas “decidieron que Luis Lacalle Pou fuera presidente. Así que popular es una cosa, pero mucho más es lo otro”, acotó.



Sobre una de las temáticas que se discute en el referéndum, la de seguridad, García expresó que “Uruguay es más seguro hoy después de la LUC que antes no lo puede discutir nadie. Está en los números. No es así cómo queremos estar, queremos estar mejor, pero empezamos el camino. No todo está bien, pero todo está mucho mejor”.

“No son los 135 artículos (…) la convocatoria de los dirigentes del Frente Amplio (FA) es hacer un referéndum antigobierno. Ese es el foco”, expresó el ministro de Defensa Nacional. Pero la “elección de un gobierno no se decide en un referéndum, se decide cada cinco años en las elecciones nacionales”. Y acotó: “Querer utilizar un referéndum para ir en contra de un gobierno es ir también en contra de la voluntad popular”: