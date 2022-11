Iturralde pidió reunión a Pereira y dijo que este debe “resolver” si quiere “diálogo o crear una brecha”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo este lunes que le pidió una reunión a su par del Frente Amplio, Fernando Pereira, y apuntó que este “tiene que resolver” si quiere un buen diálogo o “crear una brecha”.

“Desde el sábado estábamos mirando las declaraciones que ha venido haciendo Pereira, sobre todo las más viejas, porque haces un mes, dos meses, nos convocó a todos para tratar de mejorar el diálogo, y al salir yo manifesté que por supuesto estábamos de acuerdo en tener un buen diálogo", comenzó Iturralde en rueda de prensa.



"Pero el tema es si íbamos a ser consecuentes en el tratar de mejorar el diálogo, o íbamos a hacer lo que se había hecho durante la campaña electoral, que fue decir cosas que no correspondían con la realidad o íbamos a hacer lo que había pasado la noche de la elección, que no se había reconocido el triunfo, (o) lo de la LUC (Ley de Urgente Consideración), que (...) pasó en la misma noche que no se reconoció (la victoria del ‘NO’)”, apuntó Iturralde.

“En vez de ir en el sentido de esos planteos (de más diálogo), se fue en el otro sentido. Le escribimos hoy a la mañana a Fernando Pereira, yo le pedí una reunión. Sigo confiando en que los actores políticos uruguayos podemos tener un diferencial (…) tiene que resolver si quiere que tengamos buen diálogo o quiere crear una brecha”, apuntó.



“Capaz que si se quiere ir a un modelo confrontativo, como se aplica en algunos lugares por parte de la izquierda, estará en su derecho. Ahora nosotros vamos a seguir en la misma línea de buscar el diálogo”, aseguró.



Además, destacó a modo de ejemplo que la coalición no habían dicho tiempo atrás cómo sería la reforma educativa, y “ya estaban en contra”. “Pero además no nos dicen cuál es la que quieren ellos”, apuntó.



“Y después el tono... hay una cosa que lo quiero intimar claramente que lo diga. Cuando se dice (que en) la Torre Ejecutiva hay una red de coima, que diga a quién se refiere, que lo diga claramente y mirando a los ojos”, expresó Iturralde.



"Que se dé la cara cuando se dice que hay coimas, y que se diga a quién se refiere (...) Es muy grande la Torre, hay que tener un poquito más de respeto institucional, político y personal", sentenció.