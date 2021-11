Investigadora: se suman 80 docentes que usaron certificados de faltas de Fenapes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando en el pasado período de gobierno del Frente Amplio se discutió sobre la justificación de faltas docentes, los consejeros de Secundaria reconocieron la existencia de una “larga lista” que había presentado comprobantes. De la información aportada hasta ahora se desprende que 118 profesores usaron los certificados emitidos por Fenapes para obtener licencia.

De la documentación remitida por Secundaria a la comisión investigadora surge que a los 38 dirigentes sindicales que justificaron horas por medio de certificados basados en el artículo 70-10 -y ya habían sido informados- se suma una segunda tanda de 80, lo que contabiliza 118.



Según la información procesada por el diputado denunciante Felipe Schipani, a la que tuvo acceso El País, los certificados se presentaron en 71 liceos de 15 departamentos del país. Solo en cuatro no aparecieron por ahora: Flores, Soriano, Lavalleja y Durazno.

La información fue elevada por las direcciones departamentales de liceos ante un pedido de la actual directora general de Secundaria Jenifer Cherro. Pero aún resta por recibir más documentación.



El sindicalista de Salto José Raúl May tuvo 60 inasistencias en 2018 por diversos motivos, pero 29 veces se amparó en el 70-10 para poder faltar por razones sindicales, aunque legalmente eso no está dentro de las posibilidades que permite el artículo mencionado. Entre las faltas que pidió justificar está la participación de May en un congreso sindical en Entre Ríos, realizado del 21 al 24 de mayo de 2019. Para esto solicitó licencia en los tres liceos que daba clases: Conchillas, rural de San Antonio y el 1 de Salto.



La de May no fue la única solicitud para participar de eventos internacionales. La profesora de iniciales MM, del liceo de Soca, asistió a un Congreso en La Habana del 30 de octubre al 8 de noviembre de 2019 al amparo del artículo 70-14. La Asociación de funcionarios de UTU (Afutu) emitió una constancia señalando que la participación era en representación del sindicato. A su vez, no solo Fenapes emitía certificados. La filial del gremio en Rivera empleó el sistema con un texto levemente diferente que invoca “normas constitucionales, legales e internacionales”.

Denuncia penal

En función de la nueva información recibida de parte de Secundaria, Schipani concluyó que “queda claro que la magnitud de la maniobra es de proporciones gigantescas”. “Seguramente el número sea mucho más que lo que informan los liceos”, dijo. Esto debido a que varias direcciones tuvieron dificultades para acceder a la información, por ejemplo en el Liceo de Tomás Berreta (Canelones) donde se argumentó que “el archivo es muy grande” y “la documentación de años anteriores se desechaba”. Lo mismo informó el liceo de Ciudad de la Costa.



Según Schipani, la cantidad de certificados demuestra que “decenas de miles de horas de clase fueron perdidas, y miles de estudiantes se vieron perjudicados”. Además, consideró que “Fenapes indujo a engaño a decenas de directores que de buena fe justificaban las inasistencias creyendo que existía el convenio”.



“No caben dudas que este asunto termina en la justicia penal, vamos a aguardar a que concluya el trabajo de la comisión, pero alguien se tiene que hacer cargo de tanto daño causado”, advirtió el legislador.