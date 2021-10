"Si ganaba el FA se seguía certificando" a docentes, dijo sindicalista de Fenapes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si hubiera ganado el Frente no se habría tocado este tema; hubiéramos seguido certificando por 70-14, o 70 no sé qué”, aseguró en la comisión investigadora el sindicalista y docente Mario Bango, que presentó certificados 70-10 para justificar sus inasistencias. Además, dijo que el actual gobierno “ha tomado como un botín de guerra” a la educación. “Nos están cobrando cuentas a nosotros”, precisó.

Bango, integrante de Fenapes, concurrió el pasado lunes a la investigadora a dar su versión sobre la presentación de los certificados. “Si hubiera un convenio firmado que estuviera aquí presente con ese texto, no se habría creado esta comisión”, señaló Bango, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País. En varias oportunidades, el docente justificó el uso de esta causal, aunque dejó en claro que nunca vio el convenio al que se hace referencia.

Bango aseguró que lo presentado por él y otros dirigentes de Fenapes (incluido Marcel Slamovitz) “no es un certificado”, sino que es una “constancia”. “Esas solicitudes que hacíamos de Fenapes tampoco son ni truchas ni falsas”, afirmó.



El sindicalista sostuvo que “trucho” es el argumento que esgrimen “algunos diciendo que son falsos”, en alusión al diputado denunciante Felipe Schipani (Partido Colorado). En ese marco, denunció una “operación” política contra Fenapes.



“Honestamente, tengo la conciencia muy tranquila de lo que hice, pero me duele que el ataque vaya también al sindicato, porque como bien dijo (Javier) Landoni, nos han puesto en el escarnio público, afirmó en alusión a lo advertido por el exconsejero del Codicen en el año 2017, respecto a que no podía trascender a la prensa el tema de la utilización de los certificados. Según Bango, Landoni fue un “pitoniso”: “Porque realmente caímos en el escarnio público”.

En su comparecencia, Bango explicó que se usaba el 70-13 primero y luego el 70-10 “porque no hay en el estatuto un artículo solo que justifique la inasistencia de un dirigente sindical a una bipartita”.



Ante una consulta del diputado colorado Gustavo Zubía, respecto a si la conducta de los sindicalistas que se ampararon en el 70-10 (para justificar faltas por actividades gremiales) no era un abuso, Bango contestó que no. “En absoluto: hicimos usufructo de un derecho”, manifestó.

Zubía dijo a El País que “cada vez queda más claro que esto del 70-10 fue una maniobra”. “En lo personal manejo el concepto de ‘presuntamente para todo’ porque tenemos que investigar. Pero se perfila que el convenio no existe”, subrayó.