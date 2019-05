Interna del FA en Salto profundiza diferencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La dirigencia salteña de la Mesa Departamental del Frente Amplio se desligó de la organización del acto del cual participará el precandidato Daniel Martínez el jueves 9 en esta ciudad y su presidenta, Mónica Cabrera, explicó que este fue acordado entre el intendente Andrés Lima y el precandidato.



Lima ha señalado reiteradamente que ese acto con Martínez es para festejar los cuatro años de su gestión al frente de la comuna salteña y el lanzamiento de su reelección.

Con el sonado caso del millonario robo a la administración de Termas del Daymán, en el cual a pesar de haber cinco personas imputadas y en una investigación en la que desde la propia Justicia se ha indicado que el hecho puede tener más derivaciones y es el inicio de un largo proceso, el dinero que no aparece y con un llamado a sala por parte de la Junta Departamental pendiente, Lima sigue adelante con lo relativo a la organización de los festejos y para reivindicar sus obras, pero sin apoyo de las autoridades del Frente Amplio, a lo que le sumó en las últimas horas un conflicto con Adeoms al suspender las negociaciones con los trabajadores mediante una misiva que solo lució su rúbrica y faltó la del Secretario General como es de estilo.



Entrevistada en radio Arapey, Cabrera expresó que la decisión le fue comunicada al propio Martínez, aunque ella participará por su investidura política, pero no en representación de su agrupación Arerunguá.



“Mi preocupación es que deberíamos haber festejado el cuarto año de gobierno del Frente Amplio, todo el Frente Amplio”, dijo Cabrera y que esta situación no ayuda a cerrar una brecha abierta en la interna local. “Genera molestia eso de que algunos sectores están pensando si van o no y si corresponde que el Frente Amplio se movilice para estar presente. Yo voy a estar, me lo obliga la institución y me lo obliga el precandidato”, acotó.



De parte de otras agrupaciones que se han pronunciado en apoyo a Martínez, pero que no a Lima, ninguna ha salido a invitar a sus simpatizantes para el acto.



Cabrera no esquivó el tema que ha acaparado la atención pública sobre lo sucedido en Daymán en perjuicio de los contribuyentes y definió como “correcta” la decisión de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de apoyar el llamado a sala al intendente Lima.