Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud chocan por peatonal en 18 de Julio

La primera edición de la iniciativa piloto denominada “Paseo de compras a cielo abierto”, promovida por la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Grupo Centro, que convirtió a la avenida 18 de Julio en peatonal entre las calles Ejido y Julio Herrera y Obes, generó tanta convocatoria de público como controversia.

Entre las 13 y las 17.30 horas del sábado, la principal avenida se vio por momentos con una gran aglomeración de personas que en ciertos casos no cumplían con las normas sanitarias recomendadas por el gobierno, tanto en distanciamiento social como en el uso de tapabocas.



La situación generó varias alertas desde el espectro político así como de expertos como el infectólogo Jorge Facal, quien en entrevista con Telenoche, opinó que el paseo de compras genera preocupación porque “amenaza los logros obtenidos en relación al COVID-19”.

Ayer la controversia aumentó. Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) dijeron a El País que no fueron consultados por la Intendencia de Montevideo. “No hubo ningún tipo de consulta ni comunicado oficial”, indicó una fuente de la cartera.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dio su opinión a través de su cuenta de Twitter y volvió a exhortar a que se mantenga la distancia social y hacer “uso responsable” de la libertad individual. “Frente al resultado obtenido con la iniciativa de peatonalizar 18 de Julio en el día de ayer, puntualizamos que muchas personas no guardaron distancia y no usaron tapabocas; exhortamos nuevamente a hacer un uso responsable de la libertad individual”.

En tanto, el experto Henry Cohen, quien junto a Rafael Radi y Fernando Paganini integra el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que aconseja al gobierno sobre el COVID-19, dijo a El País que tampoco fueron consultados por las autoridades departamentales.



Sin embargo, desde la intendencia capitalina dieron una versión distinta.



Ayer el propio intendente de Montevideo, Christian Di Candia, declaró a El Observador que la iniciativa “está respaldada absolutamente por el equipo de expertos del Poder Ejecutivo y especialmente recomendada por Rafael Radi (coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario)”. La versión fue ratificada por fuentes de la Intendencia que fueron consultadas por El País.

De hecho, Di Candia llamó el sábado a disfrutar responsablemente” de la jornada, a través de su cuenta de Twitter. “Disfrutamos responsablemente de la principal avenida de nuestra ciudad, 18 de Julio, libre de motores y a cielo abierto. Recordá que cuidándote, nos cuidás a todas y todos”, publicó.



En tanto, desde el Grupo Centro prefirieron no hacer declaraciones ante esta polémica que se originó en las últimas horas. La iniciativa “Paseo de compras a cielo abierto” fue presentada el pasado miércoles 20 de mayo. El evento contó con la presencia del intendente Di Candia, el director del Departamento de Movilidad, Pablo Inthamoussu, y el presidente del Grupo Centro, Federico Celsi.

Según el comunicado publicado en la web de la Intendencia el 25 de mayo, la iniciativa se planeó para que se lleve a cabo todos los sábados a partir del 30 de mayo como forma de generar una “nueva alternativa para disfrutar y revitalizar este paseo de compras céntrico, manteniendo el distanciamiento físico recomendado por las autoridades nacionales”.



En el comunicado se expresa que la intervención es “sugerida por expertos”, se aplicará “de forma gradual” y se irá “monitoreando en función de las medidas sanitarias vigentes”.