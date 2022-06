Inician proceso para renovar toda la Inddhh: ¿cómo se conformará el nuevo directorio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Que es un “comité de base”, o un “club político”, y “hay que aplicar bisturí a fondo”, son expresiones que se escucharon en la coalición sobre el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). En menos de una semana se iniciará el proceso para renovar todo el organismo con la instalación de una comisión especial de la Asamblea General y es un hecho que ahora la mayoría pasará a ser del oficialismo.

Los roces entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la Inddhh se hicieron sentir desde que Jorge Larrañaga asumió como ministro del Interior, luego de que algunos informes hablaran de “abuso policial”. Fue la vicepresidenta Beatriz Argimón la que se encargó de trasladar al actual presidente, Juan Faroppa, algunos de los cuestionamientos.



El mandato del directorio integrado por: Faroppa, Mariana Mota, Mariana Blengio, María Josefina Plá Regules y Wilder Tayler llega a su fin en agosto y este tendrá que ser renovado como establece la ley. El primer paso se dará el próximo martes 14, cuando se defina formalmente la conformación de la comisión de la Asamblea General, de 15 miembros -con representación de todos los partidos políticos-, que se encargará de entrevistar a los postulantes que aspiran a ser directores.



Para ser elegidos deben tener dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, por lo que se requiere de acuerdos entre los diferentes partidos para hacer las designaciones.



El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo a El País que, en la comisión de 15 miembros, los partidos harán propuestas y presentarán sus postulantes y luego se votará. “Se hará la renovación como corresponde”, indicó.



“Quien dice que esta institución es un comité de base no falta mucho a la verdad”, señaló Lozano a El País. Según dijo, la impronta que debiera tener con su nueva integración debe pasar por “una preocupación con los derechos humanos de todos los uruguayos, de ayer, de hoy y del mañana”.

El cabildante indicó que el organismo “no puede solo estar con ojos en la nuca o del lado izquierdo. Los ojos deben mirar para los dos lados”. Su tono es crítico con el trabajo realizado por el directorio saliente que fue nombrado durante la pasada administración del Frente Amplio. Según Lozano, si no se cumplen con estos criterios “se está malgastando el dinero del Estado en una institución que está totalmente sesgada”.



Dentro de la coalición ya se empezó a manejar la fórmula para la nueva conformación de la Inddhh: un miembro será a elección del Frente Amplio y el resto del oficialismo. Al Partido Nacional le corresponderían dos miembros, a los colorados uno y a Cabildo otro, indicaron las fuentes consultadas por El País. Entre los requisitos que se exigen por ley para integrar el consejo directivo de la Inddhh, están: contar con notoria experiencia en el área, no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política y “ser persona de alta autoridad moral”. Además estos puestos son incompatibles con otras actividades que no sea la docencia.



Hasta ahora el único candidato que se maneja con nombre y apellido es Javier Palummo, un abogado especializado en derechos humanos, que fue propuesto por organizaciones y pretende que las designaciones de los nuevos directores “no queden presas en una lógica de los partidos políticos”.