El ingreso de tropas al país por el G20 ya tiene detractores

Aún no comenzó a ser discutido el proyecto de ley del gobierno en el que se solicita la autorización el ingreso de tropas de Estados Unidos con motivo de la cumbre mundial de líderes del G20, y ya hay rechazo en el Parlamento. El diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio anunció que no votará la autorización, que se discutirá en los próximos días.



El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de dos artículos. Por el primero se pide autorización para que 400 estadounidenses, entre civiles, militares y miembros del Servicio Secreto, más ocho aviones de logística y apoyo a la seguridad, ingresen al territorio uruguayo para la protección del presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante la cumbre de este mes.

Por el segundo artículo se pide que se permita el ingreso a territorio uruguayo de tropas de otros países cuyos mandatarios participen del encuentro cumbre mundial que se celebrará entre fines de noviembre y principios de diciembre en la vecina orilla.



Este aspecto tiene el rechazo de senadores del Partido Nacional debido a que entienden que el pedido del Poder Ejecutivo es “un cheque en blanco” porque no especifica qué tropas de qué países podrán entrar al país, según dijo a El País el senador Javier García, que preside la comisión de Defensa.



Uruguay es el país más cercano al lugar donde será la cumbre y por ello sus organismos de seguridad estarán en alerta. Además de Trump, asistirán a la cumbre los máximos líderes mundiales. Entre otros Vladimir Putin (Rusia), Angela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Xi Jinping (China), Narendra Modi (India), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Shinzo Abe (Japón), Justin Trudeau (Canadá), Theresa May (Gran Bretaña), Pedro Sánchez (España), y Salmán bin Abdulaziz (Arabia Saudita).

Pero no son solamente los blancos quienes están en desacuerdo con el planteo del gobierno. El diputado de la Unidad Popular se mostró “sacudido” por la novedad, mostró su malestar y anunció que no votará el proyecto.



“Resulta que vaya a saber por qué razón Uruguay se va a transformar en la plataforma operativa de los contingentes militares que van a venir a cuidar a estas personas. Te hablan de los contingentes en plural pero en realidad lo que viene es una invasión yanqui, tres o cuatro aviones, dos aviones de carga con combustible, con maquinaria, dos aviones espías con radares, no sé cuántos centenares de efectivos militares a Uruguay. Pero si el encuentro es en Argentina, ¿por qué nos agarran de pinta a nosotros? ¿Otra vez ocupación militar?”, reflexionó Rubio según publicó ayer el matutino La Juventud.

El numeral 11 del artículo 85 de la Constitución establece que a la Asamblea General le compete “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él”.



Es probable que tropas de otros países como China, Rusia, Francia, Turquía, Alemania y Arabia Saudita ingresen al país y sigan atentamente la situación ante cualquier problema que se suscite en la cumbre.