"Es un informe político partidario", dijo Martínez sobre críticas a su gestión en la IMM

El precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez se reunió este lunes con el presidente de la República Tabaré Vázquez y luego del encuentro se refirió al informe del Herrerismo que critica su gestión al mando de la Intendencia de Montevideo.

"Es un informe político partidario de alguien que según él está todo espantoso, está todo horrible", dijo Martínez y agregó: "Creo que hay mucho desconocimiento".



El jefe comunal indicó que muchas obras de la comuna dentro de su gestión demoraron en empezarse por la "transparencia" de las mismas. "Cada pliego de las obras grandes de la intendencia han sido evaluados por la Unox, un organismo para ONU, no es de la ONU pero tiene el aval, y que su función es contribuir con la transparencia y la excelencia en la administración pública", sostuvo.



Sobre la reunión con Vázquez, Martínez dijo que "fue una charla muy distendida, muy de amigos" y que el presidente le aconsejó "buscar proponer ideas pensando en el país y no tanto en el proyecto personal ni partidario".

Martínez dijo que no habló con Vázquez sobre el tono de la campaña electoral. "Yo siempre insisto que me gusta debatir ideas y me niego a entrar en la confrontación en base a la bajeza a la mentira", sostuvo.



Este fue el tercer encuentro de Martínez en una ronda que viene llevando a cabo con líderes políticos del Frente Amplio. El intendente de Montevideo, que se encuentra de licencia en la comuna de cara a las elecciones internas del 30 de junio, se reunió primero con el líder del MPP, José Mujica, y luego con el ministro de Economía, Danilo Astori.



En la reunión con Mujica, Martínez y el expresidente acordaron una campaña “limpia” y sin heridas” y en la reunión con Astori mostró su preocupación por el déficit fiscal.