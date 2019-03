Herrerismo aniquila gestión de Daniel Martínez en la Intendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace exactamente una semana que el intendente Daniel Martínez tomó licencia para hacer campaña de cara a la interna frenteamplista. Aunque las encuestas lo dan como ganador -con amplio margen- frente a su competidora más cercana Carolina Cosse, el socialista no ha querido abandonar todavía su sillón en la Intendencia, lo cual hará si se impone como el candidato del oficialismo.

Una vez que Martínez renuncie, dejará atrás tres años y medio de gestión. Y no tendrá oportunidad de inaugurar las “principales obras” de su administración que se iniciaron, de forma tardía, a partir del endeudamiento que generó el Fondo Capital. La obra más visible de este paquete es el paso a desnivel en Avenida Italia, que comenzó a construirse hace dos semanas a un costo estimado de US$ 19 millones. Si la intervención se hiciera con capital propio, representaría 10 días de recaudación de la IMM.

Mientras el intendente hace campaña con la intención de ser el próximo presidente de los uruguayos, el herrerismo elaboró un informe haciendo foco en sus casi tres años y medio de gestión en el gobierno departamental, con consideraciones sumamente críticas sobre los resultados obtenidos.

“Durante su gestión, no solo dispuso de un abultado presupuesto anual de más de 600 millones de dólares, que ubica a la IMM en el cuarto presupuesto público más grande -excluyendo a las empresa públicas-, apenas por detrás de la ANEP, ASSE y el Ministerio del Interior. Una plantilla de personal que ronda los 10.000 vínculos laborales, tecnología disponible en todas las áreas y una Junta Departamental dispuesta a garantizarle la mayoría a cualquier precio. Lo tuvo todo y, aun así, al pasar raya a su gestión, su nota no supera el regular y en varios temas se acerca al deficiente”, dice el documento elaborado por el edil Daniel Martínez Escames, de la lista 71 del Partido Nacional.

“En materia presupuestal, la gestión de Martínez continuó con la lógica de ‘más de lo mismo’. Las retribuciones personales, los gastos de funcionamiento y las amortizaciones de créditos representan casi un 80% del total ejecutado cada año, mientras que las inversiones totales oscilan el 20% y aquellas realizadas con fondos propios (recaudación) no llegan al 10%”, agrega el documento al cual tuvo acceso El País.

Daniel Martínez, intendente de Montevideo y precandidato a la presidencia por el FA. Foto: Gerardo Pérez.

El endeudamiento

Pese a que el intendente Martínez ha hecho énfasis en que en los últimos ejercicios tuvo superávit (se refiere a la relación anual de ingresos-egresos), el informe asegura que la IMM “mantiene un endeudamiento de mediano y largo plazo (hasta 25 años) de poco más de US$ 200 millones y un déficit acumulado que asciende a US$ 90 millones, lo que representa un 15% de los recursos propios”, según datos de la rendición de gastos 2017.

“Por otra parte, la presión recaudatoria de la IMM es muy importante y los presupuestos ejecutados anualmente han ido en constante aumento. Los presupuestos 2015, 2016 y 2017 fueron de US$ 534 millones, US$ 635 millones y US$ 690 millones respectivamente. A su vez, cifras no oficiales estiman que el correspondiente a 2018 estará en el entorno de los US$ 780 millones, lo que marca un incremento de 46% en dólares en cuatro años”, agrega el documento.

Los residuos

Punto neurálgico si los hay en la gestión municipal es la recolección de residuos. Según el informe del Herrerismo, “la basura ha sido el gran talón de Aquiles del intendente. Montevideo sigue muy sucia, en varias ocasiones la ciudad ha estado al borde de la emergencia sanitaria y los resultados no condicen con el volumen de recursos gastados en éste rubro. Solo el sector limpieza en 2017 gastó US$ 80 millones, a razón de US$ 7.000 por contenedor/año, contra los US$ 2.700 por contenedor/año que cuesta el mismo servicio de recolección realizado por el concesionario privado (CAP en zona céntrica).

El transporte

Como era de esperar, el documento hace hincapié en el transporte colectivo. El intendente Martínez se comprometió públicamente en campaña a bajar el boleto. Y lejos de hacerlo, se vio obligado a aumentarlo varias veces.

“El sistema de transporte colectivo público sigue siendo caro, lento, de mala calidad y significativamente contaminante (en aspectos sonoros y de emisiones de CO2). En cuatro años el boleto tuvo aumentos que llevó su precio de $ 24 a $ 31 (pago con medios electrónicos) y de $ 24 a $ 38 (pago efectivo), todos ellos por encima del IPC y el IMS. Lo actuado es deficiente”, destaca el documento.

Martínez Escames: “Hay que pagar las deudas”

El edil Daniel Martínez Escames (lista 71 del Partido Nacional) advierte que si el intendente de Montevideo tuvo resultados positivo en los últimos ejercicios, debe utilizar esos recursos para pagar las deudas millonarias que arrastra desde hace muchos años la administración del Frente Amplio.

“La norma constitucional obliga a la IMM a usar el superávit para el pago amortización de deuda. (...) Una organización pública como la IMM, no debería presentar cifras relevantes ni de déficit ni de superávit. Ambos casos son el reflejo de conductas equivocadas en la gestión y son señales de malas decisiones en la planificación y/o en la ejecución de los proyectos y programas implementados bajo su órbita”, sostuvo el legislador departamental.

Edil Daniel Martínez Escames. Foto: archivo El País.

“El mejor lugar para guardar el dinero del contribuyente es el propio bolsillo del contribuyente. Luego de pagar impuestos, los ciudadanos solo desean que el mayor porcentaje posible de lo pagado sea devuelto en obras y servicios en tiempo y forma”, agregó.

Para el edil, “la actual gestión no pudo llevar a cabo una profunda reestructura organizacional, ni tampoco pudo introducir cambios sustantivos en el modelo de gestión”.