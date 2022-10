Incertidumbre en el Partido Colorado por 2024, sin figuras claras para las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, descartó ser candidato para las próximas elecciones nacionales de 2024. Y de esa manera, aumentó los niveles de incertidumbre en el Partido Colorado, donde no hay figuras claras para el próximo llamado a las urnas. Además, persiste la duda de si Pedro Bordaberry, -quien no cerró la puerta- volverá, algo que implicaría un realineamiento de las fuerzas dentro del partido.

Aunque aún quedan dos años para las elecciones, en el Frente Amplio y el Partido Nacional ya se instalan nombres de candidatos para la Presidencia. El partido, que en el último tiempo sufrió la renuncia de Ernesto Talvi y el alejamiento de Bordaberry, deberá encontrar los suyos para competir en las internas. Pero hasta este momento, prima el vacío y, aunque algunos nombres resuenan más que otros, ninguno se confirma de manera pública.



Aunque Silva nunca manifestó de manera pública su voluntad por ser candidato, es uno de los nombres que suena en la interna de Ciudadanos. Y es “suena” y no “sonaba” porque varios dirigentes colorados aseguran a El País que aún no está todo dicho, y que cabe la posibilidad de que, finalmente, se tire al agua. El colorado es uno de los impulsores de la reforma de la educación y, en este momento, está en pleno enfrentamiento con los sindicatos.

El sector también tiene otras figuras como su coordinador político y, además, ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien tampoco ha manifestado pública querer competir, aunque a nivel interno aseguran que le interesa.



Sin embargo, no es una figura indiscutida. Fuentes del partido señalaron que “capaz que mañana hay un dirigente de Ciudadanos que descuella en su función y termina siendo candidato, pero aún no está”.



También uno de los dirigentes jóvenes que aparecen es el abogado Andrés Ojeda, quien fue descripto como un “activo del partido”. Son “nombres que empiezan a aparecer y hay que ir dándoles espacio”, destacó un importante dirigente.



Por el lado de Batllistas, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti afirmó hace un tiempo que no tiene intención de volver a ser candidato a la Presidencia. Dirigentes del partido dijeron a El País que el “más fuerte” del dirigente sector es el ministro de Turismo, Tabaré Viera, porque su agrupación tiene “más estructura”.



Antes que las elecciones nacionales están las internas, donde competirán ambas alas. Fuentes de Batllistas señalan que, aunque Ciudadanos cuenta con más diputados, en el país su sector tiene más presencia a nivel nacional ya que tiene un intendente, que es Richard Sander en Rivera, y más ediles y concejales.



Tiene “una estructura para generar una candidatura”, añaden.



“Hoy por hoy, la idea en Batllistas es seguir todos juntos. Creo que ahí va a haber un núcleo duro y fuerte que va a esperar una candidatura. La persona que se apoye va a tener muchas chances de ganar la interna del partido”, comentan.



Aún queda mucho por definir de cara a 2024. Y para varios dirigentes del partido no hay apuro para encontrar un candidato y recuerdan que en las últimas elecciones Talvi y Sanguinetti resolvieron competir meses antes. Además, dicen que, a diferencia de hace cinco años atrás, cuando Bordaberry se fue y aún no había aparecido de manera pública Talvi como precandidato, “hoy hay muchos con perfiles y que son conocidos de la población”.



Pero lo cierto es que aún no hay candidatos para las próximas elecciones. Y por ello los dirigentes marcan que 2023 será el año de definiciones, en especial si se da el regreso de Bordaberry, quien tiene militantes y dirigentes esperándolo. De hecho, entre las posibilidades que están sobre la mesa hoy, el excandidato a presidente corre con ventaja por su experiencia.



Ahora, según indicaron a El País, se encuentran enfocados en la gestión y, además, ven como algo positivo no discutir las candidaturas. En esa línea, señalan que “arrancar muy temprano” puede ser un problema. Un ejemplo que mencionan es el Partido Nacional que ya maneja al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como uno de sus candidatos y eso generó cruces públicos y a la interna de su partido.



Otra diferencia con 2019 es que se están formando dos nuevos sectores dentro del partido, que son Tercera Vía, del diputado Gustavo Zubía, y Viento de Cambio, un grupo de colorados que integraban Batllistas y se separaron en noviembre de 2021.



Viento de Cambio tiene dentro de sus referentes al director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Guzmán Acosta y Lara. A finales de setiembre, el jerarca aseguró a El País que están con “muchas fuerzas y ganas de participar en las próximas internas”. Y añadió: “Preferimos participar (en las elecciones de los jóvenes), generar bases nuevas en el Partido Colorado -que son necesarias- y, además, generar lo previo a lo que van a ser las elecciones” en dos años.