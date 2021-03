IMM transmitió programas de TV Ciudad en explanada y blancos pedirán explicaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de ediles del Partido Nacional realizará este martes un pedido de informes luego de que el lunes la Intendencia de Montevideo (IMM) transmitió desde la explanada la programación de TV Ciudad.

El edil Diego Rodríguez Salomón dijo a El País que en el pedido de informes se buscará conocer: "Por qué se tomó esa decisión, qué costo tiene esa pantalla y cuál fue el criterio de la IMM de transmitir en vivo un programa que hace alusión al gobierno nacional contraponiendo lo que es la IMM" en referencia a "La letra chica".

Rodríguez Salomón denunció anoche esta situación en su cuenta de Twitter y publicó imágenes con lo sucedido. En ese momento, por la pantalla, se podía observar el programa "La letra chica" al aire.

La IM colocó en su explanada una pantalla que transmite en vivo la programación de TV Ciudad. Además de ser una falta de respeto a los vecinos, quienes deben soportar ruidos molestos, nadie presta atención. Cosse y su manera populista de gestionar. Presentamos pedido de informes. pic.twitter.com/sGdOdZh3ue — Diego Rodríguez (@Diego__RS) March 1, 2021

"Ayer varios vecinos de la zona de los alrededores de la IMM se comunicaron con nosotros producto de que era insoportable el ruido molesto que provocaba la pantalla puesta en la explanada. Mucha gente piensa que como es la IMM y es un canal de la IMM pueden hacer lo que quieran, pero hay vecinos que viven en los alrededores que nos decían que realmente era insoportable el ruido que tenían que padecer", expresó.

Además, al igual que lo hizo el año pasado cuando el programa "La letra chica" comenzó a emitirse, Rodríguez Salomón indicó que "es un programa partidario similar a lo que era el '6, 7, 8' de los Kirchner".

"El programa de ayer, sobre el año de gobierno (de Luis Lacalle Pou), tiene un claro enfoque contradictorio a las políticas que estamos aplicando desde que asumimos el gobierno. Por ejemplo, distintos comentarios de los periodistas que hacen alusión a no estar conformes con lo que se hizo. Quiero dejar en claro que cada periodista es libre de decir lo que quiera, jamás voy a cortar la libertad de expresión y mucho menos el trabajo de un periodista, pero sí critico y me opongo a que utilicen los recursos de la IMM que son de todos los montevideanos. ¿Yo por qué con los impuestos y mi dinero tengo que estar bancando un canal que sea político partidario a favor del Frente Amplio y contraponiendo lo que es la intendenta Carolina Cosse con el gobierno? No está bien", sostuvo.

"Eso es un gasto que pagan todos los montevideanos y no tiene sentido. A eso sumale los ruidos molestos. ¿Por qué los vecinos tienen que mirar 'La letra chica'? Obviamente, nuevamente, la intendenta Cosse viola las normas porque si tu ponés, como me decía mucha gente, aparatos para medir el sonido estaba por encima de lo permitido. No tienen que soportar eso y mucho menos viniendo de la IMM que tiene que ser quien controle y evite que tengan ruidos molestos", añadió.

El edil nacionalista subrayó que "el canal es un muy buen instrumento para acercar la IMM, mostrar todo lo que se hace al respecto con los vecinos", pero que tendrían que contar con "programas que sean neutros y no político partidarios".



"Lo de ayer es una mancha más al tigre. Es una vergüenza... una pantalla Full HD y los parlantes a todo lo que da", sumó.

Rodríguez Salomón también expresó que "lo más gracioso" es que en las imágenes que se observan de la explanada al momento de la transmisión "no hay nadie". "Fracasaron con total éxito. Quieren imponer al mejor estilo soviético inocular a la gente lo que es el programa y fracasaron. La gente no le dio ni pelota", manifestó.



"Cuando se jactaban que fue el programa más visto, fue el programa más visto porque hicieron una movida militante para que pusieran 'La letra chica' para contrarrestar lo que nosotros decíamos. Tengo datos de Ibope de hace 15 días que señala que tiene cero rating TV Ciudad", añadió.

Finalmente, el edil recordó la encuesta que presentó anoche la consultora Cifra que indicó que, a un año de su asunción, la aprobación de Lacalle Pou creció y llegó a 64%. "La gente dice una cosa mientras la IMM quiere imponer otra", dijo.