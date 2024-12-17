IMM empieza a aplicar sistema de recolección de residuos eliminando contenedores; es similar al de Canelones

Camiones de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) comenzarán, a partir de este martes, a levantar residuos domiciliarios colocados en contenedores hogareños de 120 litros de capacidad y abandonará paulatinamente el sistema de grandes recipientes colocados en las calles.

El nuevo sistema de recolección es muy similar al que implementó la Intendencia de Canelones a partir de 2012, según surge de un informe publicado en aquel entonces por el portal de noticias de Presidencia de la República.

En tanto, una fuente municipal dijo a El País que la idea de la IMM es aplicar una solución diferente para cada barrio, porque los problemas de la basura no son homogéneos en la ciudad.

Por ejemplo, dijo, en el pueblo Santiago Vázquez ya no hay contenedores en la vía pública, los que fueron reemplazados por contenedores intradomiciliarios (uno para materiales reciclables y otro para residuos mezclados) e intraprediales, en el caso de las cooperativas de vivienda.

En el barrio Abayubá, agregó la fuente, se cambió uno de los contenedores intradomiciliarios por el bolsón para productos reciclables.

A partir del sábado 7 pasado, en el marco del programa "Montevideo más Verde", la Intendencia de Montevideo, junto al Municipio B, comenzó a entregar a vecinos a contenedores de 120 litros de capacidad y bolsas de reciclajes en el "Almacén Cultural Macanudos", ubicado en Gualconda a la altura de 3327 esquina Magalona.

Las entregas de los contenedores se realizó en dos etapas: los hogares que estaban al sur de las calles Arachanes y Coracé recibieron los recipientes el sábado 7, mientras que lo que vivían al norte de esas calles lo levantaron el sábado 14.

Rubén Toriani. Foto: Ignacio Sánchez.

Según manifestaron a El País vecinos que recibieron el contenedor el sábado 7, ya fueron avisados por funcionarios municipales que este martes pasará el camión a retirar la basura. Por ello, agregaron, deberán sacar el contenedor al exterior de la vivienda.

"Mañana (por hoy) la recolección arranca acá. Es la primera vez que viene el camión de la Intendencia de Montevideo. Como prueba, me parece bueno el sistema. Uno tendrá que acostumbrarse. Hay que sacar el contenedor a la puerta de la casa", explicó a El País Rubén Toriani (60), empleado de un colegio privado.

El vecino dijo que también recibió una bolsa para reciclar materiales como papel, plástico, cartón y latas. "Ahora le sacan la basura (en un camión) y no tengo que llevarla al contenedor. Veo que en la ciudad de Las Piedras (Canelones) el sistema funciona", advirtió.

Contenedores domiciliarios. Foto: Ignacio Sánchez.

María José Pimienta (52) trabaja como empleada doméstica. Coincidió con Toriani acerca de que el nuevo sistema de recolección de residuos tiene elementos positivos. "Se separa la basura de los restos reciclables. Además, se sacan los contenedores del barrio. En esta cuadra habían tres y ya sacaron uno. La gente tira mucha basura afuera de los contenedores", dijo Pimienta.

Hay una sola cuestión que preocupa a Pimienta. "Nosotros salimos a trabajar y dejaremos el nuevo contenedor afuera. El tema es que no los roben; acá hay muchos amigos de lo ajeno", agregó.

En otra zona del barrio Abayubá tres familias constituidas por los hijos de la ama de casa, Rosa Rodríguez (70), utilizan los nuevos contenedores. "El sistema es bueno. Se clasifica y recicla la basura. Los contenedores, que están en las calles, están repletos de basura", dijo.

María de Campos. Foto: Ignacio Sánchez.

Para María De Campos, el nuevo plan de recolección "es excelente". "Nosotros ya estamos clasificando los residuos. El sistema es más higiénico que el de contenedores. Por eso me gusta. También es muy cómodo. Debo sacar el contenedor afuera de mi casa los miércoles y sábado y listo", dijo.

Carlos Hernández (49) y Sandra Tolosa (49) son propietarios de un taller de carpintería de obra. Ambos coinciden sobre las bondades del nuevo sistema porque es individual y elimina la basura de los grandes contenedores.

Hernández se quejó del tamaño de los recipientes y la poca frecuencia semanal de levante (dos ocasiones) de residuos. Consideró que, en el nuevo plan, los contenedores son muy pequeños. También se quejó de que, al retirar los contenedores grandes, no hay donde tirar restos de podas.

Por su parte Tolosa dijo que se debía copiar el sistema de Canelones de tener una volqueta cada 200 metros más o menos. "En todo lo demás estoy de acuerdo con el nuevo plan" de la IMM, concluyó.

Una fuente de la IMM precisó que las podas no van en los contenedores. Se debe, agregó, llamar al 092250260 y la intendencia las retira en el lugar. Lo mismo sucede con los muebles viejos, explicó.

Iniciativa canaria.

La Intendencia de Canelones presentó en 2012 un sistema de recolección de residuos sólidos. La iniciativa abarcó la participación de una cooperativa social integrada por 70 personas y por jóvenes organizados por el padre Mateo Méndez, y un plan de prevención de daños contra los contenedores. El sistema incluyóa La Paz, Las Piedras y Progreso y será apoyado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

La Comuna Canaria concretó la adquisición de nueva maquinaria, camiones, contenedores de metal y equipamiento para la recolección de residuos y su mantenimiento, según se informó durante la presentación del plan en el Centro Cultural Antiguo Carlitos de Las Piedras.

El plan abarcó la distribución de contenedores domiciliarios de 120 litros y los residuos serán clasificados en los hogares en orgánicos e inorgánicos.