IMM se aferra al Mercado Modelo tras cambio en la gobernanza aprobado en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó ayer el cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) que le otorga al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la presidencia del organismo (con doble voto) y a la Intendencia de Montevideo (IMM), la secretaría general. De todas maneras, la comuna dirigida por Christian Di Candia tiene un as bajo la manga para conservar en su poder la administración del mercado de frutas y verduras. La salida diseñada por la intendencia consiste en seguir administrando el centro mayorista, como ocurre desde hace 70 años, con todos sus proveedores, dejándole al MGAP la conducción de “una cáscara vacía”, contaron fuentes municipales a El País.

El mes pasado el intendente Christian Di Candia firmó una resolución por la cual, a partir de hoy, la intendencia vuelve a asumir la administración de los bienes inmuebles donde está previsto que funcione la UAM.

Uno de los informantes, que participa del diseño de la estrategia de la comuna, explicó que la IMM puede dejar sin efecto el proyecto de la UAM y continuar con la administración del Mercado Modelo, como ha sucedido hasta ahora. “No somos la UAM. Quedamos con el Mercado Modelo administrado por nosotros, porque la propiedad y los bienes son de la intendencia”, señaló una de las fuentes.



En cuanto a los contratos firmados por la UAM con los proveedores, se indicó que podrán “pasarse automáticamente” al Mercado Modelo, que funcionará “como una unidad dentro de la intendencia”. De esta manera, aseguraron las fuentes, la comisión directiva de la UAM “no administraría nada”.



Esto no inhibe que los proveedores, comerciantes y productores puedan mudarse al nuevo predio, pero al mantener el viejo nombre de Mercado Modelo, el cambio que introduce la ley no tendría un efecto práctico.

Por otra parte, Di Candia informó a El País que hoy se reunirá con su equipo de trabajo para analizar el tema. “En principio seguiremos en la misma línea de trabajo hacia una institucionalidad en la órbita departamental”, afirmó. De la reunión participarán los jerarcas involucrados en este asunto: el secretario general, Fernando Nopitsch; el actual presidente de la UAM, José Saavedra, y representantes de la Asesoría Jurídica, entre otros.

Discusión política.

El cambio de gobernanza de la UAM contó con los votos de los diputados del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente, en el marco de la ley de Presupuesto Nacional. No apoyaron este cambio los diputados del Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

El diputado Gustavo Olmos, de Marea Frenteamplista, consideró que este cambio incurre en una “apropiación indebida” de la UAM, porque la mayoría de la inversión fue de la intendencia y a las intendencias corresponde la regulación del comercio de frutas y verduras. Por su parte, la diputada Cecilia Cairo, del MPP, calificó el hecho como “una rapiña” y pidió a la coalición multicolor que “saquen este artículo” y que “negocien con las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo”.



El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, sostuvo que “el fin no justifica los medios”. “Más allá de que consideramos absolutamente válida la intención del MGAP de tener una mayor participación, la forma en que se realizó lo deslegitima”, opinó Posada. Por otra parte, César Vega, del PERI, manifestó su coincidencia con el argumento de Posada.

El presidente de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, el nacionalista Sebastián Andújar, admitió que no quedó “del todo conforme” porque hubiese preferido un acuerdo con el Frente Amplio. “Ojalá que no sea la última (palabra sobre el tema) y esto hay que tenerlo en claro porque estas cosas tienen que funcionar en base a un acuerdo, no en base a una imposición por parte de una mayoría, que es lo está sucediendo hasta ahora. Votó una mayoría y la oposición no lo votó. No es lo correcto pero es el comienzo. Esperemos que en segunda cámara tenga otro tipo de diálogo, con más tiempo, y todo pueda transformarse en una solución por lo menos consensuada”, dijo Andújar en rueda de prensa. Alegó, en tanto, que “la intendencia no quiere dialogar”.

Por su lado, el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Charles Carrera, aseguró que el tema volverá a discutirse en la comisión de presupuesto del Senado. “Lo de la UAM para nosotros es una agresión a la autonomía departamental. Es un antecedente muy complejo para la República porque si un gobierno puede apropiarse de forma indebida de un proyecto departamental, como está haciendo el Ejecutivo en este caso, es inadmisible”, agregó Carrera.