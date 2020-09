Operadores del Mercado Modelo bloquearon el tránsito y piden renuncia del presidente de la UAM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Operadores del Mercado Modelo paralizaron este lunes a la mañana sus actividades y bloquearon el tránsito en Bulevar Batlle y Ordóñez y Cádiz, en sentido hacia General Flores. Entre los reclamos, solicitaron la renuncia de José Saavedra, presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), y la reducción de tarifas.

Carlos Piñeyro, operador del Mercado Modelo, manifestó a radio Carve: "Nos sentimos usados por las autoridades que mienten sobre las condiciones del traslado a la UAM. Pedimos la renuncia de su presidente, José Saavedra".

"Nos dan el piso pelado, un galpón vacío, nosotros tenemos que armar la infraestructura que necesitamos para trabajar. Mucha gente puede quedar por el camino con este traslado", agregó.



Además, sumó: "Reclamamos mejores condiciones, no nos negamos a un traslado, sabemos que el mercado no puede estar más en el centro de la ciudad, pero no tenemos los servicios necesarios para funcionar correctamente allá", expresó.



Desde hace dos semanas, la UAM está en el centro de la polémica por el cruce de opiniones entre el gobierno y la oposición a raíz del cambio de gobernanza de la Intendencia de Montevideo (IMM) al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que se planteó en el proyecto de Ley de Presupuesto.



Asimismo, la Cámara Frutícola ya solicitó la renuncia de Saavedra luego de que se filtrara una carta en la que las gremiales le solicitaban una reunión al ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte.



La movilización alteró el tránsito de la zona y generó largas colas de vehículos particulares y transporte público.