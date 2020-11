Homenaje al Partido Comunista desató cruce con Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada de Diputados de Cabildo Abierto resolvió que no participará el próximo 3 de noviembre del homenaje previsto en la Cámara de Representantes al Partido Comunista por sus 100 años de vigencia.

La coordinadora de la bancada de diputados de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, dijo a El País que la mayoría de la bancada decidió no participar porque no comparte la ideología comunista. “Cabildo resolvió no estar presente. Sí apoyamos la solicitud de uno de los partidos que integran la cámara al votar la habilitación a ese homenaje, pero los diputados de Cabildo no estarán presentes en el transcurso del homenaje”, agregó Pérez Bonavita.

Y argumentó: “El comunismo es una ideología internacional, mundial, que ha generado muchas muertes y que no compartimos, y nosotros estamos por el lado de la vida”.



El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que la decisión de Cabildo Abierto obedece a que una parte del grupo político que lidera Guido Manini Ríos “no entiende la cuestión democrática”.



“Casi con certeza que no sean todos iguales dentro de Cabildo Abierto, pero hay una parte que entiende mucho más de cuarteles que del Parlamento y la Cámara de Diputados”, opinó Castillo.

Agregó que “hay gestos parlamentarios que son normales”, entre ellos los homenajes que se suelen realizar en cámara en diferentes ocasiones. “Nadie puede pensar que el Parido Comunista, los socialistas, los blancos y colorados no tengamos diferencias; pero en cada aniversario uno valora la contribución a la democracia que han hecho todos los partidos”, explicó. En ese sentido, consideró que el hecho de participar de un homenaje “no minimiza” las diferencias ideológicas entre los diferentes partidos.



“En Cabildo no entienden, les va a costar mucho y ojalá triunfe la concepción más democrática”, agregó Castillo, a quien le consta que no todo Cabildo pensaba lo mismo, ya que una parte de los legisladores votó el homenaje y “estaba por anotarse para hablar”.



Según Castillo, triunfó dentro de Cabildo la posición del partido “que representa mayoritariamente a los represores” y a “los defensores de los violadores de derechos humanos”. Además, dijo que el PCU participará del homenaje reivindicando el aporte de “miles de comunistas” a lo largo de 100 años al país.