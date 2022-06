"Hemos dado toda la información como nunca se dio en la historia del Parlamento", aseguró Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un cuarto intermedio del llamado a sala en régimen de Comisión General realizado este martes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hizo un resumen de lo hablado en sala durante más de 10 horas, y sostuvo que "el titular de esta intervención es que este Ministerio del Interior está fuertemente comprometido en cuidar a la gente". Se dio "toda la información como nunca se dio en la historia del Parlamento", resaltó y dijo que no le parece "de lealtad política e intelectual que se afirme otra cosa".

El ministro destacó que se pidió que un lapso de la sesión fuera secreto y que en ese tiempo se brindó información sobre "cuál es la estrategia, el plan y la inteligencia que se aplica en lucha contra el narcotráfico".



"Vamos a enfrentar, como lo hemos dicho reiteradas veces, con nuestras fuerzas al narcotráfico en todas sus formas y eso fue lo que explicamos", dijo el ministro en la conferencia de prensa y aseguró que quedó demostrado que en el país "no hay una violencia expandida como señaló el miembro convocante". "Hay una situación lamentable de crecimiento del delito durante el mes de mayo, que fueron 37 (homicidios). No es un récord, pero mucho nos preocupa y lleva nuestra atención al trabajo organizado de la Policía", acotó.

Heber explicó que la información que se dio durante la sesión secreta no se puede hacer pública porque se estaría advirtiendo a quienes se va a combatir. "Lamentablemente, en la discusión se trató de negar que existe tal plan. Existe, fue formulado, sustentado, se habló de la estrategia. A nuestro juicio no se puede afirmar en Uruguay que hoy no existe un plan. Se podrá compartir o no y eso es lo democrático", enfatizó.



"Esta guerra que tenemos con el narcotráfico no termina, es permanente, pero queremos darle tranquilidad a la gente de que la guerra la estamos dando y la estamos dando con éxito y hay mucho para hacer", sostuvo el ministro, que además fue consultado por las 45 bandas criminales dedicadas al narco de las que se habló en sala. En ese sentido, explicó que son grupos nacionales, de los que ya se han capturado a proveedores: dos están presos y hay requisitoria para otros dos.

Estas bandas están vinculados al aumento de homicidios en el barrio Peñarol, reconoció Heber, y señaló que hubo "un corrimiento de estas organizaciones".



En ese sentido, agregó que gracias a la Inteligencia de la Dirección Departamental Antidrogas han podido construir "el mapa de la organización criminal" y en base a ello seguirán en el combate.