Heber declara hoy por amenaza del barrabrava de Peñarol Edwin Parentini

El barrabrava de Peñarol Edwin “Coco” Parentini fue alojado en un centro de máxima seguridad creado hace seis meses dentro del perímetro de Santiago Vázquez (ex Comcar). En ese lugar, denominado “Unidad 25”, hay una decena de presos considerados los más peligrosos del sistema. Entre ellos se encuentra el delincuente conocido como “Ricardito”, uno de los narcotraficantes más poderosos del Cerro, en Montevideo.

El nuevo centro, que depende directamente del director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, es operado por guardias de total confianza del jerarca.



“Coco” Parentini fue alojado allí bajo extrema vigilancia. Los guardiacárceles sabían que en el Penal de Libertad Parentini se había hecho de dos teléfonos ilegales y cometido dos delitos a distancias, uno de ellos fue la muerte del hincha de Nacional, Lucas Langhain.



Fuentes del caso dijeron que en el nuevo centro de máxima seguridad, molesto por la imposibilidad de poder acceder a un teléfono en forma irregular, fue que Parentini escribió una carta donde amenazó al ministro Luis Alberto Heber y al director Mendoza. Autoridades ministeriales señalaron que la intención de Parentini con la misiva era que lo trasladaran a otro penal.



Hoy Parentini enfrenta cinco causas: un homicidio agravado, dos tentativas de homicidio, un delito de asociación para delinquir y otro homicidio especialmente agravado. “Deberá enfrentar más de 40 años de cárcel”, agregó la fuente.

Presos peligrosos

Consultado por El País, el ministro Heber, dijo que se enteró sobre la existencia de la carta del preso “Coco” Parentini por el director Mendoza. “Posteriormente, decidimos hacer la denuncia penal. Voy a recibir al fiscal (Fernando) Romano mañana (por hoy), que seguramente tiene en su poder la carta”, expresó el jerarca.



Consultado sobre si la misiva manifestaba cierto conocimiento sobre los movimientos de su entorno familiar, Heber dijo que no llegó a leer el texto escrito por el barrabrava, pero que esto sería así. “Eso fue lo me dijo Mendoza. Era difícil de leer la carta por la caligrafía que tiene Parentini. Según Mendoza, la carta decía que mis familiares iban a partidos de fútbol o al shopping”, explicó el titular de la cartera de Interior.



El fiscal a cargo del caso, Fernando Romano, dio detalles ayer sobre el contenido de los mensajes recibidos por ambos funcionarios. “La amenaza era a la familia, ‘sé dónde vas, sé a qué lugar concurrís, sé cuántos hijos tenés, y tengo gente afuera’”, contó el fiscal que decía la carta, y añadió que “lo que estaba buscando la persona privada de libertad es salir de ese sector (de la cárcel)”.



Heber dijo que la amenaza no ameritaba otra actitud que la ya adoptada: la presentación de una denuncia penal. Y agregó que no incrementó su seguridad por el hecho, aunque advirtió que sí se mueve con custodia.



“La amenaza es una reacción (de Parentini) porque está aislado. Esa en una cárcel de máxima seguridad en la que se aísla a los presos que nosotros consideramos peligrosos. Se hace así para que no tengan contacto con el exterior”, explicó Heber. El ministro dijo que “siempre hay que darle importancia a las amenazas”, pero señaló: “No siento que sufra una mayor peligrosidad por mi gestión”.

Motivo

El abogado de Parentini, Sebastián Puppo, confirmó la existencia de la carta. Y añadió: “Pero es mentira que refería a que se van a cometer asesinatos de narcos y de barras”.



Señaló que el problema se originó por un supuesto acuerdo alcanzado entre jerarcas de la “Unidad 25 y Parentini. Ese acuerdo, según Puppo, establecía que si el recluso tenía buena conducta durante seis meses luego sería trasladado.



Puppo dice que Parentini estuvo tres meses en evaluación y luego cumplió los seis meses con buena conducta, como estaba estipulado en el supuesto acuerdo.



“Pero le dieron largas y luego el jerarca de la unidad se molestó con Parentini. Y él comenzó a escribir esa carta”, dijo el abogado. Y agregó que las condiciones de alojamiento de su defendido son inhumanas: está 23 horas encerrado.



Consultado por El País, Mendoza negó la existencia de un acuerdo con Parentini.