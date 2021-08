Heber afirma que hay que revisar prohibición de tatuajes a policías y encuadrarla “en lo lógico”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió a la disposición de su cartera que impide que los postulantes a cargos en la Policía tengan tatuajes y sostuvo que era algo que ya estaba cuando él asumió y considera que “tendría que tener sus modificaciones”. “Me parece que hay que revisar la disposición para que esté encuadrada en lo lógico”, enfatizó.

La polémica se desató ante el llamado que se abrirá este viernes para ocupar 1.000 cargos en jefaturas de Policía del interior y en la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, ya que se conoció que uno de los impedimentos para presentarse es tener tatuajes que “por su tamaño, ubicación o simbolismo alteren la presentación personal, la sobriedad o el adecuado porte de los uniformes”.



“Una cosa es el tatuaje que pueda identificar mañana a un policía, en una mano, la cara o el cuello y que puede ser riesgoso para él. Y otra muy distinta es que tenga un tatuaje en otra parte del cuerpo que no está a la vista. No puede haber un criterio similar”, afirmó Heber en rueda de prensa.

El ministro explicó que la razón es preservar la identidad del policía y acotó que por medio del tatuaje el delincuente puede identificar quién lo apresó o si lo está vigilando. “Pero no se puede generalizar a prohibir los tatuajes”, dijo.



“Una cosa es lo que la Policía entiende menester, que es procurar que no se identifique y otra es tener una medida que no permite tener una tatuaje en una pierna o la espalda, que no está a la vista y no lo identifica”, agregó Heber.