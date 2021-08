Presidenta del sindicato policial dijo que "no se entiende el criterio" de impedir tatuajes a futuros policías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este 13 de agosto, el Ministerio del Interior abrirá llamados a "concurso acotado de oposición y méritos" para ocupar 1.000 vacantes en cargos en jefaturas de Policía del interior y en la Dirección Nacional de la Guardia Republicana. Sin embargo, entre las “ineptitudes” que presentan los llamados se establece que “no se permitirá el ingreso de postulantes que presenten tatuajes” que “por su tamaño, ubicación o simbolismo alteren la presentación personal, la sobriedad o el adecuado porte de los uniformes”.

Desde el Ministerio del Interior explicaron a El País que dentro de ese “impedimento” existe un “componente de seguridad de la integridad de la persona” ya que ese tatuaje puede ser “identificable” y poner en riesgo la seguridad del oficial.

Sin embargo, la presidenta del sindicato policial Patricia Rodríguez dijo a El País que ese argumento “no coincide con la realidad”. “La prohibición es solo para el ingreso. Después los Policías se pueden hacer tatuajes”, sostuvo y agregó: “no se entiende mucho el criterio”.



En ese sentido, al ser cuestionada sobre si ese no era un causal de expulsión, Rodríguez dijo que no. “Es más, debe haber más del 60% de la Policía que tiene tatuajes”, afirmó.

Rodríguez explicó que, si bien ellos no pueden representar a los inscriptos, porque aún no son policías, les pareció que podrían “colaborar” llevando el tema al Ministerio del Interior, y haciendo “visible” esta preocupación.



A la presidenta del sindicato le interesa que se “apliquen bien los criterios” para que no queden personas “valiosas” afuera del instituto, “gente con vocación o formación por solo el hecho de tener un tatuaje”. También hizo hincapié en aggiornar los criterios, teniendo en cuenta que “la mayoría de los jóvenes tienen algún tatuaje”.



“Algunos se los están borrando, se están lastimando mucho para poder entrar, y eso no es bueno”, afirmó.

“Somos conscientes del instituto que representamos. No estamos hablando de tatuajes que vayan en contra de lo que representa la Policía, o que vayan en desmedro del instituto”, agregó Rodríguez.



Al ser consultada sobre cuál otro impedimento era de los que causaba más disconformidad, Rodríguez dijo que lo era la edad de los futuros efectivos. En los requisitos solo se acepta "tener una edad entre 18 a 35 años cumplidos al último día del cierre del período de inscripción".



Patricia Rodríguez dijo que los estudiantes “hacen cartas para que se les conceda entrar, si están un año o dos pasados. Después, ellos (las autoridades) ven y evalúan si permiten o no” el ingreso. “Pero es una limitante también”, concluyó.