Hay "urgencia" porque Ministerio de Ambiente "comience a trabajar", dijo Peña

Adrián Peña, designado como titular del Ministerio de Ambiente e integrante de Ciudadanos (Partido Colorado), tuvo una reunión esta tarde con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. A la salida del encuentro, dio detalles sobre la cartera que se creó tras la aprobación de la ley de urgente consideración.

El ahora senador explicó que lo primero que harán es comenzar a reunirse, trabajar con integrantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Además, se encuentran en "plena elaboración del presupuesto".



Sobre la posibilidad de que Eduardo Blasina ocupe la dirección de Secretaría, respondió: "Es un compañero en Ciudadanos, que es una referencia ineludible y de consulta permanente. No hemos propuesto ningún nombre. Será en acuerdo con el presidente", dijo el hasta ahora senador del sector liderado por el excanciller Ernesto Talvi.



El colorado también comentó que no está definido dónde será la sede del ministerio. "Son de las cosas que quiero comenzar a hablar en los próximos días", dijo.



Además, comentó que "tampoco hay una fecha establecida. No queremos ponernos fechas, estuvimos de acuerdo en eso con el presidente. Hay una urgencia porque el ministerio comience a trabajar, pero hay que seguir los caminos con la prudencia que necesita la conformación de un nuevo ministerio. No nos vamos a autoexigir plazos, será lo antes posible, pero haciéndolo bien".



Luego, Peña expresó que la cartera "va a tener que tomar decisiones en el próximo tiempo" y "muchas de ellas tienen complejidad". "Una de las características del ministerio es que existe un permanente conflicto entre la defensa legitima del medio ambiente y la defensa de la creación de puestos de trabajo".



Al colorado se le consultó su opinión respecto al pedido de destitución del fiscal de Corte Jorge Díaz por parte de Cabildo Abierto. "La posición nuestra es de prudencia. A través del diputado (Felipe) Schipani hicimos un pedido de informes. De la respuesta a ese pedido surgirán elementos que nos den mayor información sobre qué fue lo que efectivamente sucedió. Y, una vez que sepamos eso, el partido podrá definirse. Pero hoy todavía todo es preliminar".



El lunes pasado Cabildo Abierto solicitó la destitución de Díaz. El pedido fue después de que este ordenó iniciar una investigación administrativa en torno a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, por su presunta vinculación con el Partido Nacional y tras la resolución que tomó de archivar el caso del exintendente de Colonia Carlos Moreira luego de su reexamen.