Hay fecha para el debate entre Martínez y Lacalle Pou: miércoles 13 de noviembre

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou protagonizarán otro debate, esta vez de cara a la segunda vuelta del 24 de noviembre, el próximo miércoles 13 de noviembre, de acuerdo a lo que indicaron fuentes políticas a El País.

Hay acuerdo de los comandos de los candidatos para que el debate sea ese día, pero ahora resta que la Corte Electoral confirme la fecha.

El 1° de octubre pasado, antes de las elecciones del domingo 27, Martínez y Lacalle Pou ya habían protagonizado un debate televisivo en los estudios de Canal 4.

Los primeros días de setiembre se sancionó un proyecto de ley que estableció que el debate sea obligatorio para la segunda vuelta electoral de noviembre. Esa ley marca que el debate será organizado entre la Corte Electoral y los medios públicos y no podrá durar más de dos horas. Además si los candidatos no debaten se estipuló que el partido político que se ausente no recibirá el pago por los votos recibidos.