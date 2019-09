Senado sancionó ley de debate obligatorio previo a un balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senado sancionó esta mañana con los votos del Frente Amplio la ley de debate obligatorio para quienes pasen a la segunda vuelta en el proceso electoral, esto es, quienes participen del balotaje.

El proyecto de ley no tuvo los votos del Partido Nacional ni del Partido Colorado por considerar que requiere mayoría especial debido a que modifica la legislación electoral vigente.

En diputados había sido votado por 81 en 82 votos.

La norma regirá para esta elección presidencial, por lo que de haber segunda vuelta que es lo que prevén las encuestadoras, los dos candidatos que pasen al balotaje deberán realizar un debate previo a los comicios de noviembre.

El debate será organizado entre la Corte y los medios públicos y no podrá durar más de dos horas. Además si no debaten se estipuló que el partido político no recibirá el pago por los votos recibidos.