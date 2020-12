Cosse anunció nuevas medidas y dijo: "No hay barrio de Montevideo que no tenga brotes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este miércoles a través de un video de la Intendencia de Montevideo (IMM) que hay actualmente "una tendencia exponencial en el crecimiento de casos y hay también una cobertura territorial en todo Montevideo muy extensa", y anunció una serie de medidas para tratar de frenar los contagios de coronavirus.

A través de dos videos que grabó la IMM, y compartió la intendenta a través de sus redes sociales, Cosse anunció una serie de "medidas" y "consejos" frente a esta coyuntura.

Respecto a las medidas, la intendenta anunció el cierre de teatros municipales, museos, el Planetario, casino, mientras que las bibliotecas de Montevideo "se sacarán para afuera para no tener que cerrarlas". Además, puntualizó que resolvieron poner al Carnaval "en modo pausa", no una "detención" de ensayos.

"Para proteger el Carnaval y la cultura tenemos que entrar en modo pausa, que no es para siempre", agregó.

Frente a estas medidas, Cosse dijo que se va a reunir con actores de la cultura para "evaluar alternativas por si tenemos que continuar en modo pausa o por si los resultados de la evaluación del 18 de diciembre no son buenos", en referencia al anuncio que hizo el presidente Luis Lacalle Pou a comienzos de diciembre.

En esa línea, indicó: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir abiertos a la discusión, al pensamiento".

Además, señaló que se trabaja para un criterio "unificado" de inspecciones, que sea "más simple para ser más efectivo" de fiscalización.

Sobre la situación de Montevideo, la jefa capitalina llamó la atención sobre el tiempo de "duplicación" de casos. "Si ese tiempo de duplicación se disminuye, entonces tengo el doble de casos antes", graficó, y remarcó que esto haría que "de vuelta más rápido va a ser el doble" la cifra de casos, y así sucesivamente, en referencia a un "comportamiento exponencial" de la pandemia.



Cosse contó que tras reunirse ayer con el presidente Lacalle Pou y expertos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) tomó conocimiento que el tiempo de duplicación actual está "cercano a la semana", que deriva en un "aumento exponencial de casos" y que "no hay barrio de Montevideo que no tenga brotes".

La intendenta también dio algunos “consejos” que “exceden” las competencias del gobierno departamental, dijo. “Me parece que en este momento tan especial podemos aportar algunos consejos”, apuntó, y agregó que no son los “más simpáticos, pero no son para siempre”.

“Con total humildad”, Cosse enumeró las recomendaciones que brinda la intendencia: ir solo a los lugares que no se puedan posponer; de cara a las compras de fin de año, recurrir todo lo que se pueda al comercio electrónico o por teléfono; si se puede comprar en el barrio en el “día a día, mejor”; en un bar o restaurante “tratá de no estar más de una hora”; no te juntes “a mirar partidos o películas”; “tratá de no juntarte con gente que sea exterior a la de todos los días”; denunciar lugares que no cumplan con el protocolo.

"Estamos viviendo un tornado, un tornado invisible, que nos cuesta ver, tenemos que pararlo", dijo Cosse.