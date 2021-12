"Nos han tratado como en un régimen fascista", dijo Olivera en comisión por faltas irregulares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Muchas gracias, buenas tardes", dijo el presidente de Fenapes José Olivera luego de una exposición de dos horas y media en la investigadora, en la que no aceptó preguntas de la coalición y se retiró. A los diputados oficialistas les sorprendió el desenlace y generó todo tipo de comentarios: desde que confundió la instancia “con un asado de fin de año”, hasta que “huyó de la audiencia”, que se dedicó a hacer “un speech político” y que “si algo demostró es que no tiene educación”.

Así reaccionaron luego de escuchar algunas de las consideraciones del sindicalista, que cuestionó desde el nombre del ámbito (Comisión investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares) hasta el objeto de la indagatoria, que según dijo era el propio gremio. Para concluir luego que todo el trabajo realizado estaba “viciado de nulidad”, porque no se puede investigar a un privado.

De los legisladores, señaló que son parte de un “circo mediático” y “confunden fueros con impunidad”. “Nos han tratado de delincuentes, de ladrones, de corruptos. Horas podríamos estar mencionando esto, que solo podría ser admisible en un régimen como el fascismo, donde te acuso y te condeno, y te someto al escarnio público”, subrayó Olivera en la comparecencia, según consta en la versión taquigráfica.

Sobre la denunciada realizada por el diputado colorado Felipe Schipani, acerca del uso de “certificados falsos” -emitidos por Fenapes- para obtener licencia sindical, Olivera argumentó que “no son certificados” y habló de “constancias”.



El presidente de Fenapes entregó un documento de 55 páginas basado en el Acta 90, la cual establece “un régimen de licencia para dirigentes y representantes sindicales”. El material, ya era conocido según diputados de la coalición, que tras el retiro de Olivera dieron cuenta que no se había presentado “ningún convenio” amparado en el artículo 70-10, por el cual se justificaban las faltas.

Con respecto al certificado -o constancia como le llama Fenapes- Olivera dijo que “es una solicitud” y “no tiene un mandato imperativo para nadie”, rechazando así que se haya pretendido “engañar a directores” de liceos. Luego de dar sus argumentos y responder a consultas de legisladores del Frente Amplio, Olivera concluyó que “la finalidad perseguida por la coalición gobernante no es otra que entrometerse en la vida interna de un sindicato y menoscabar sus conquistas gremiales”.

Las críticas.

Después que se retiró Olivera, los diputados de la coalición dieron su punto de vista de la comparecencia y hasta se manejó la posibilidad de declarar “nula” la comisión -por el hecho de no haber aceptado preguntas-, pero esto luego se descartó. “La verdad es que me quedé un poco sorprendido con el desenlace de la presentación del profesor Olivera, que creo que confundió la comparecencia a una comisión investigadora con el asado de fin de año de Fenapes”, señaló el diputado cabildante Eduardo Lust. A eso agregó: “Pero, el testigo, como bien dijo el diputado Schipani, huyó de la audiencia. Lo único que no hizo fue salir corriendo”. Por otro lado, indicó que prefería hablar de enseñanza y no de “sindicato de la educación”, y que “si algo nos demostró (Olivera) es que claramente no tiene educación”.

José Olivera, presidente de Fenapes, en la comisión parlamentaria. Foto: Francisco Flores

En tanto, el diputado colorado Gustavo Zubía concluyó que con su exposición Olivera no concurrió a una investigadora, sino que hizo “un speech político”. Desde el punto de vista de Schipani, que se haya retirado Olivera “es inédito e insólito”. “Se viene aquí a la investigadora, se aceptan las preguntas que más que preguntas, con todo respeto, son centros a la olla y, después, no se permite que lo consultemos”, añadió en relación a los cuestionamientos del FA.



Por su parte, la diputada nacionalista Carmen Tort expresó que el episodio “quedará, seguramente, en los anales de la democracia”. “Nunca pensé que esto lo pudiéramos vivir desde un sindicato hacia los legisladores democráticamente electos”, subrayó. Indicó que los dichos de Olivera son un “insulto”. “Lo sentí como un insulto; lo viví como un insulto. Y lo que es peor: sentí que hubo connivencia en el insulto por parte de compañeros legisladores”, advirtió en alusión al Frente.