Grupos del FA solo juntaron 16 mil firmas contra la LUC

El Frente Amplio aportó casi 100.000 firmas para convocar al referéndum para derogar parte de la ley de urgente consideración (LUC). La mayoría, 80.400, se consiguieron por los comités de base, y apenas un poco más de 16.000 las recolectaron los sectores.

Un informe realizado el pasado 10 de marzo, al que tuvo acceso El País, detalla el aporte realizado por todo el FA a la campaña de la que también son parte el Pit-Cnt, el movimiento feminista y otras organizaciones sociales.



A tres meses de iniciada la recolección se constató una “meseta” a pesar de que “hay un buen flujo” de entrega de las firmas. Se reclamó a los sectores un mayor involucramiento con presencia de referentes en el interior del país, ya sea en recorridas, barriadas o puestos de recolección.

Entre los sectores del Frente Amplio se repartieron 140.000 papeletas, pero apenas se entregaron firmadas 16.274. Esto representa el 12% de lo conseguido. El grupo político que más aportó fue el Movimiento de Participación Popular (MPP), con 8.218 (de un total de 40.000 papeletas recibidas), el Partido Comunista consiguió 3.001 (de 24.000) y el Partido por la Victoria del Pueblo 1.509. Le siguen el Partido Socialista con 714, la Vertiente Artiguista con 652 y el Nuevo Espacio con 558.



Algunos grupos aparecen con cero papeletas entregadas, pero eso no implica que no estén juntando firmas, explicaron las fuentes consultadas por El País. En varios casos ya las entregaron (y aún no figuran en este informe) y en otros lo harán más adelante, es el caso de PAR de la diputada Cristina Lustemberg.

En tanto, la lista Marea Frenteamplista figura con cero, pero esto es así debido a un “error administrativo”. El sector que pertenece a Fuerza Renovadora (bloque liderado por el senador Mario Bergara) entregó alrededor de 200 firmas, según dijo a El País el diputado Gustavo Olmos. En total, el sublema acumuló unas 1.000 para la convocatoria.



“No es cierto que no estemos aportando. Estamos trabajando como todo el Frente Amplio para juntar firmas”, señaló el legislador que el lunes viajó a Salto por esta causa. Olmos dijo que si bien es cierto que en su momento los llamados seregnistas manifestaron sus dudas con respecto a la campaña, hoy por hoy participan activamente de la misma.

“En un momento discutimos si acompañar la recolección, pero cuando el Frente resuelve, resuelve. Por eso pasamos a trabajar. Los partidos discuten, definen y después se actúa”, afirmó.



Otros que figuran con cero son Asamblea Uruguay, la 711 del exvicepresidente Raúl Sendic y la Liga Federal del exdiputado Darío Pérez.



A nivel de Montevideo, las coordinadoras (que nuclean los comités de base por zonas) entregaron 45.391 firmas al FA. El número incluye 512 que sumó la sede central de la coalición de izquierda. En total se les habían dado 133.600 papeletas. En el interior del país, los comités de base recibieron 171.500 papeletas y entregaron 35.013 firmas. Ninguna pertenece a los departamentos de Flores, Lavalleja y San José.

Puesto de recolección de firmas contra la LUC. Foto: Estefanía Leal

Canelones juntó 18.243 firmas contra la LUC, Maldonado 3.406, Colonia 2.169, Paysandú 2.000, Cerro Largo 1.372, Soriano 1.172, Río Negro 1.154, Tacuarembó 1.079, Treinta y Tres 1.000, Bella Unión 953 (ninguna en Artigas), Salto 807, Durazno 500, Rocha 474, Rivera 457 y Florida 227.



Desde el exterior se recibieron 18 firmas contra la LUC, 16 de Suecia y dos de España. En total, el FA había juntado (hasta el 10 de marzo) 96.696 firmas de un total de 445.100 papeletas repartidas entre comités de base de Montevideo e interior y sectores.

Hoy los organizadores de la campaña anunciarán la cantidad de firmas juntadas al momento. Según supo El País se cumplirá el objetivo de alcanzar las 250.000. Para convocar la consulta se requieren 739.000 que deberán ser entregadas en julio a la Corte.

El Sunca alcanzó a juntar 30 mil firmas El Sindicato Único de la Construcción (Sunca), uno de los más fuertes dentro del Pit-Cnt, comunicó ayer que recolectó 30.000 firmas contra la ley de urgente consideración del gobierno de Luis Lacalle Pou.



“Si cada sindicato aportara la misma cantidad de firmas para el referéndum que sus afiliados, solo el movimiento sindical contribuiría con cuatrocientas mil voluntades y la consulta popular estaría garantizada”, opinó en Facebook el senador Óscar Andrade.