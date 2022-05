Graciela Bianchi dijo que discursos del Pit-Cnt "no son representativos de los trabajadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo que los discursos del Pt-Cnt durante el acto por el Día de los Trabajadores y la afirmación de Marcelo Abdala de que está habiendo "crecimiento excluyente" de salarios no le "llama la atención". "Lo que digan no tiene ningún valor y no son representativos de los trabajadores", disparó.

"No es cuestión de que si hay plata gastamos", dijo la senadora y lo comparó con el manejo de la economía de un hogar. "Cuando tenemos algo de más y tenemos que reponernos porque estamos endeudados y gastamos todo lo que tenemos, así no salimos del subdesarrollo", expresó en entrevista con "Otra mañana" de Radio Oriental.



En su discurso, Abdala volvió a la carga contra la reforma de la seguridad social. “Solicitamos con modestia que el Poder Ejecutivo no presente el proyecto elaborado por la comisión técnica y que convoque a un diálogo, cuanto antes, para la seguridad social con todos los involucrados y que, entre todos, levantemos una perspectiva”, dijo.

Para Bianchi, "es muy riesgosa para Uruguay esta postura de oposición radical". "Nada menos que con un tema que nos va a afectar a todos. Obviamente que no nos jubilamos los que tenemos mi edad con lo que nos hubiéramos jubilado si se hubiera administrado bien. Tenemos además un nivel de envejecimiento muy grande, poquísimos nacimientos y los profesionales emigran. Tenemos que ver cómo nos sacrificamos todos", argumentó.



La senadora fue enfática en que el gobierno está dispuesto a llevar adelante la reforma de la seguridad social, pero para ello todos los partidos políticos deberían "asumir responsabilidades". "Desde el Frente Amplio tiraron la pelota al gobierno siguiente", manifestó.

"Si quieren hacernos pagar el precio político a este gobierno, vamos a ver. No es política menor, porque estamos pensando en las elecciones. No quiero que en 2024 el Frente Amplio vuelva al gobierno. No quiero que estos autócratas enemigos de la democracia, que trajeron a una especialista cubana, con todo lo que está pasando en Cuba desde hace sesenta y pico de años, no los quiero otra vez en el gobierno", sentenció.