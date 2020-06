"Google está listo para apoyar sus esfuerzos para enfrentar esta crisis", escribió su CEO a Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, le envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou días antes del lanzamiento de la nueva actualización de la aplicación CoronavirusUY para Android. "Apreciamos enormemente la determinación y consideración que su equipo ha aportado al compromiso", se lee en la misiva que el presidente compartió este viernes en su cuenta de Twitter.

Asimismo, dice que fue "un placer para Google trabajar con su gobierno en la iniciativa de notificación de exposición". A su vez, reconocen que sus "esfuerzos, y este proyecto, abordan solo una pequeña parte de los desafíos que enfrenta Uruguay en este momento". Sin embargo, querían "hacerle saber que Google está listo para apoyar sus esfuerzos para enfrentar esta crisis".

Uruguay va a implementar las Alertas de Exposición en la aplicación Coronavirus UY, gracias al esfuerzo del equipo liderado por @OmarPaganini y el apoyo de Google y Apple. Agradecemos a @sundarpichai por confiar en el talento de técnicos uruguayos involucrados en este proyecto. pic.twitter.com/3YiXrjevod — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 12, 2020

Además, expresó: "Quería extender nuestra gratitud y felicitaciones a usted, el ministro Omar Paganini y a todo el equipo de diseñadores de políticas y desarrolladores que contribuyeron al exitoso esfuerzo. Con su enfoque innovador para aprovechar la tecnología para el bien social, Uruguay será el primer país de América Latina en lanzar una aplicación que integra nuestra API de notificaciones de exposición, una herramienta que espero ayude a abordar el desafío en cuestión".



Los detalles de cómo funcionará la notificación de exposición se brindarán en el lanzamiento que realizará el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) el próximo lunes, mismo día en que se lanza esta actualización.



A finales de marzo el gobierno lanzó una aplicación dirigida a aquellas personas que consideraran que podían tener coronavirus. Luego, en mayo se comunicó que Uruguay había sido invitado a participar en un proyecto de Google y Apple. En ese momento, cuando todavía no se había aceptado, Paganini explicó que, en caso de que se implementara, sería "un agregado dentro" la aplicación llamada Coronavirus UY.



Además, el ingeniero el 11 de mayo explicó cómo funcionaría la aplicación. Una vez que se baja, y al tener bluetooth conectado, el teléfono genera una clave aleatoria cada día. Esas claves se intercambian con las de otras personas que se encuentren cerca, a través de bluetooth.



Si alguno de ellos recibiera el diagnóstico de positivo para COVID-19, la aplicación le consultará si desea comunicárselo al resto. En caso afirmativo, los usuarios no sabrán ni quién recibió el diagnóstico ni en qué lugar se encontraron; el único dato disponible es el día (no la hora) en que esto ocurrió, explicó.



Paganini dijo que las claves se guardarán durante 15 días y, con el fin de respetar la privacidad, no se utilizarán ni la geolocalización ni el número de teléfono. Asimismo, contó que irán a los servidores de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), y no al de los dos gigantes tecnológicos involucrados.



Además, señaló que el procedimiento se haría con todas las garantías de seguridad y privacidad para los usuarios, que no tendrían conocimiento de dónde ni con quién mantuvieron el contacto.